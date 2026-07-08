Las joyas del futuro alzan el vuelo en Casas Novas

El CSI Casas Novas que se celebra entre el 10 y el 12 de julio volverá a ser un escaparate de gala para el presente y el futuro de la hípica internacional. Junto a algunas de las grandes figuras del salto de obstáculos, el concurso contará con una destacada representación de jóvenes jinetes y amazonas Sub 25 que buscarán sumar experiencia y resultados en una de las citas más prestigiosas del calendario.

Nombres propios

El brasileño Luis Felipe Neto de Azevedo, de 21 años, será el único representante Sub 25 en la máxima categoría del concurso, el CSI 4*. A pesar de su juventud, el jinete ya acumula importantes resultados internacionales, entre ellos el tercer puesto conseguido con el equipo de Brasil en el CSIO5* de la Longines League of Nations de Abu Dhabi. En Casas Novas volverá a medirse con algunos de los nombres más consagrados del mundo, confirmando su progresión como una de las grandes promesas del salto internacional.

El relevo generacional será aún más visible en el CSI1*, donde una amplia representación de jóvenes talentos buscará hacerse un hueco entre los mejores. Uxue Arruza, de 17 años, subcampeona de Europa de Children en 2023 y varias veces campeona de España, aprovechará su participación en Casas Novas como una oportunidad única para preparar el Campeonato de Europa que disputará la semana siguiente.

También estará presente el neerlandés Pedro Mansur, de 13 años, hijo del jinete brasileño Yuri Mansur, que llega a A Coruña en un excelente momento de forma tras imponerse en dos pruebas de 1,25 metros el pasado fin de semana en el CSI Maeza (Asturias).

La lista de jóvenes promesas se completa con jinetes y amazonas como Lucía Fernández, Isabella González Xie, Juan Riva Gil, Manuel Pérez Morillo, Daniel Ocaña y Micaela Álvarez Gutiérrez, entre otros. Una amplia relación de diamantes en bruto que confirman la seria apuesta de Casas Novas por ofrecer una competición capaz de reunir tanto a las grandes figuras contrastadas y consolidadas como a quienes aspiran a convertirse en las estrellas del futuro.

El público que quiera asistir al concurso puede descargar las invitaciones en la página web del evento (www.csicasasnovas.com/) de manera gratuita hasta completar el aforo de la instalación.