El Liceo conocerá su calendario de OK Liga el 17 de julio

El Liceo conocerá el próximo viernes 17 de julio (18.00 horas) su calendario de la próxima temporada 2026-27 en la OK Liga. La Real Federación Española de Patinaje (RFEP) anunció que llevará a cabo la presentación de todas sus competiciones de hockey sobre patines de ámbito nacional en el Circuito de Barcelona-Catalunya, en Montmeló. El conjunto verdiblanco, que se quedó con la miel en los labios en la final de la pasada temporada ante el Igualada, tendrá, así, su hoja de ruta del nuevo curso apenas un mes después de concluir el anterior. Los colegiales ya saben que disputarán la Supercopa de España el fin de semana del 24 y el 25 de octubre en Olot.

El equipo de Juan Copa se encuentra actualmente de vacaciones tras caer en la final ante el Igualada. El club afronta una reconfiguración importante de su plantel ante la baja de jugadores importantes como César Carballeira, ya en el Porto, Nil Cervera, Martín Rodríguez y Tombita. Tiene que anunciar sus reemplazos, como el coruñés Edu Lamas, que apunta a vestir de verdiblanco.

Los rivales del Liceo

Por ahora, y a falta de conocer el orden concreto de las jornadas, el Liceo ya conoce a los trece rivales a los que se va a enfrentar el próximo curso. Volverá a ser, junto con el Alcoi y el Rivas madrileño, uno de los tres conjuntos no catalanes en la máxima categoría del hockey español. Suben de OK Plata el Lloret y el Vilafranca y siguen Igualada, Barça, Calafell, Reus, Voltregà, Noia, Lleida, Shum y Caldes.

Toni Pérez disputa una bola en el Liceo-Shum la temporada pasada en el Palacio de Riazor. / Iago López/Roller Agencia

Este último descendió por deméritos deportivos, pero adquirió la plaza que el filial del Igualada consiguió al quedar campeón. El segundo equipo de los arlequinados no puede subir, a pesar de haber sido campeón de su grupo en OK Plata, debido a que su primera escuadra ya está en OK Liga. La normativa de la Federación, que cambia para el nuevo curso, permitió al Caldes comprar su plaza y seguir en la élite.

Resto de categorías

El Liceo no será el único club coruñés pendiente del acto de la RFEP en Montmeló. La Federación presentará en el mismo evento los calendarios de todas sus competiciones: OK Liga, OK Liga Iberdrola, OK Plata, OK Plata Femenina y OK Bronce. De este modo, el Marineda Hockey tendrá en su poder la hoja de ruta en su primera campaña en la máxima categoría del hockey femenino. El equipo, fundado hace un año, consiguió el curso pasado el ascenso desde la segunda categoría. Busca asentarse en la élite de la mano de su nuevo entrenador, Ángel Galmán.

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En OK Plata convivirán, una temporada más, el Dominicos y el Compañía de María. Los de la Ciudad Vieja afrontan un curso ilusionante con el fichaje de Pablo Cancela, mientras que los de Riazor se mantienen fieles a su proyecto de cantera y sumaron a sus filas a otro coruñés, Pablo del Río. El Resa Cambre vuelve a ser el único representante de la comarca en la OK Plata Femenina. El CH Oleiros y los filiales de Liceo y Compañía también conocerán su camino en OK Bronce.