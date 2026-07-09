Maristas Coruña se renombra Sparking Truth Maristas para su debut en Liga Challenge

Maristas Coruña da pasos para configurar su nuevo proyecto de la próxima temporada, en la que se estrenará en Liga Challenge, la segunda categoría del baloncesto femenino español. Para afrontar un salto de exigencia, a nivel competitivo y económico, el club confirmó un acuerdo para ceder los derechos de su nombre a un nuevo patrocinador. A partir del próximo curso, el equipo coruñés competirá bajo la denominación Sparking Truth Maristas. Resonac seguirá siendo el sponsor principal del equipo, con su logotipo en un lugar destacado de la equipación. El objetivo del proyecto, que no quiere perder su seña de identidad como club de colegio y referente de cantera, pasa por pelear por la salvación con un equipo que conserva a la mayor parte de las jugadoras que ascendieron el curso pasado.

La directiva y el entorno de Maristas se ha movido con celeridad en las últimas semanas para reunir todos los apoyos posibles, públicos y privados, de cara a afrontar un exigente salto de categoría para jugar en Challenge. Además de la exigencia competitiva que conlleva el ascenso, el club tiene que afrontar reformas para adecuar el polideportivo del colegio a las exigencias de la Federación Española de Baloncesto (FEB) en la segunda categoría nacional. Aunque mantiene al bloque del curso anterior, buscará algunos refuerzos específicos para elevar la competitividad y luchar por la permanencia.

Los rivales de Maristas

El Sparking Truth Maristas llega a una Liga Challenge en la que ya conoce a sus quince rivales y sabrá el próximo lunes, 13 de julio, el calendario. Será el único representante gallego en una campaña en la que tendrá que afrontar viajes por toda España en un formato de 16 participantes en un grupo único. Completan el elenco de la categoría el Al-Qázares Extremadura, Unibasket, Cajasol Baloncesto Sevilla, Joventut, Iraurgi, Castelló, La Laguna Toyota Adareva, Horta, Melilla, León, Ardoi, Zamora, el Unicaja y el filial del Valencia Basket.

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La liga arrancará el primer fin de semana de octubre y terminará el 24 de abril. Tendrá que asumir dos ventanas FIBA, en noviembre y en febrero. La hipotética fase de ascenso a Liga Femenina Endesa se disputará durante el mes de mayo. Los cuartos de final a ida y vuelta y la final four, a partido único el fin de semana del 15 y el 16 de mayo de 2027.