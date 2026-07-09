Los mejores caballos de salto descansan ya en Casas Novas

El Centro Hípico de Casas Novas ya está preparado para arrancar una nueva edición del Concurso de Saltos Internacional 4* de A Coruña. La cita arranca este viernes y los caballos ya han llegado a las instalaciones del recinto arteixán para pasar este jueves las pertinentes inspecciones veterinarias antes de iniciar la competición. Será una cita, un año más, en la que los mejores jinetes y amazonas formarán binomios poderosos con sus caballos y yeguas en busca de la gloria. Están inscritos 132 ejemplares para hacer las delicias del público en la gran cita de la hípica coruñesa.

En los concursos de saltos, el protagonismo lo comparten jinete y animal. Entre estos binomios destaca el que forman el español Eduardo Álvarez Aznar y Harlequin des Flagues. Se trata de un prometedor caballo de nueve años que ya compite al máximo nivel internacional y que ha demostrado una extraordinaria capacidad para firmar recorridos rápidos y evitar las penalizaciones. Otro de los dúos de excepción lleva, también, acento español. Ismael García Roque se presenta en Casas Novas junto a Tirano. Ambos representaron a España hace dos años en los Juegos Olímpicos de París.

Binomios internacionales

A nivel internacional, no faltan binomios de lujo. El francés Olivier Robert llega con Iglesias D.V. al CSI 4* A Coruña tras imponerse el pasado fin de semana en el Gran Premio de 1,50 metros del CSI Maeza. En esa misma prueba, el japonés Eiken Sato se llevó la segunda posición a lomos de Campai 3, caballo con el que volverá a competir este fin de semana en Casas Novas. El brasileño Marlon Modolo Zanotelli acude con Rockwell RC tras brillar recientemente en Saint-Tropez, mientras que la amazona sueca Angelica Augustsson Zanotelli participará con Iron Dames Calvino II de Nyze Z, otro de los caballos que protagonizarán las pruebas de mayor nivel. El neerlandés Maikel van der Vleuten, una de las grandes estrellas de la hípica mundial, se presenta junto a Beauville Z N.O.P., un binomio habitual que ya sabe lo que es competir y asombrar en Casas Novas.

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Los aficionados que quieran acudir al CSI 4* A Coruña en Casas Novas pueden adquirir sus invitaciones gratuitas a través del sitio web oficial del concurso. Las competiciones arrancan este viernes y se prolongarán hasta el domingo.