Arranca en Casas Novas el Concurso de Saltos Internacional de A Coruña

A Coruña disfruta desde este viernes de las exhibiciones de los mejores jinetes y amazonas del panorama internacional. Arranca en el Centro Hípico de Casas Novas el Concurso de Saltos Internacional 4* de A Coruña con una oferta que aúna competición, ocio, entretenimiento y pasión por el mundo equino. Los animales pasaron este jueves las inspecciones veterinarias protocolarias y pudieron probar las pistas del recinto arteixán antes de arrancar la competición. Por delante tienen tres jornadas, hasta este domingo, para buscar la gloria en los diferentes trofeos que se disputarán a lo largo del fin de semana.

No hubo contratiempos en las revisiones veterinarias que se llevaron a cabo en Casas Novas para confirmar que todos los animales se encuentran en perfectas condiciones para participar en la cita hípica por excelencia de A Coruña. Con todo preparado, la competición arranca este mismo viernes por la mañana con dos pruebas de categoría 1*. El concurso coruñés arranca a las 10.00 horas con la disputa del Trofeo Movistar. Se trata de una competición con obstáculos a una altura de 1,25 metros. A partir de las 12.00 horas arranca el Trofeo NH Collection, con balizas a una altura de 1,40 metros. Dos pruebas para calentar motores y comenzar a ver los primeros saltos de nivel.

Final de la jornada

La competición se retomará en horario vespertino con tras dos pruebas. La primera será el Trofeo Veolia, que arrancará en torno a las 14.15 horas. Se trata de un concurso con obstáculos de 1,40 metros de altura. La segunda, la última de la primera jornada, será el Trofeo Caixabank. Contará con balizas a 1,50 metros y desempate para decidir al vencedor.

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Las personas interesadas en acudir al Concurso Internacional de Saltos de A Coruña pueden retirar sus invitaciones a través del sitio web de Casas Novas. Son gratuitas y se puede retirar billetes para cada uno de los tres días que dura la cita. La competición se podrá seguir de forma íntegra, con resultados y emisión, en el portal de la organización en la plataforma ClipMyHorse.TV.