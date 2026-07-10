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A Coruña se abre al pickleball con un torneo sobre el mar

Las aguas de O Parrote son el escenario del Coruña Open-Trofeo ABANCA sobre una innovadora pista flotante, la primera en España

Disputa de un encuentro de pickleball en la plataforma sobre el mar de A Coruña.

Disputa de un encuentro de pickleball en la plataforma sobre el mar de A Coruña. / CARLOS PARDELLAS

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RAC

A Coruña

El Puerto de A Coruña se convierte este fin de semana en el epicentro del pickleball mundial. Entre este viernes y el domingo, la ciudad herculina acoge el Coruña Open-Trofeo ABANCA, una competición que, a su vez, engloba las finales del Pickle Pro Tour. Sin embargo, y aunque la faceta deportiva es lo principal, lo que más destaca del evento es su localización: una pista flotante sobre el mar (la primera en España) que ha llamado la atención en todo el mundo. La peculiar ubicación, en la zona habilitada para el baño en O Parrote, ha dejado imágenes llamativas en la primera jornada, como el paso de un crucero mientras dos participantes pugnan por sumar puntos.

Pickle Protour plataforma en el Parrote

La plataforma en la que se disputa el Open de A Coruña en O Parrote. / CARLOS PARDELLAS

"Esta edición [del torneo] tiene un carácter especialmente simbólico y novedoso, ya que será la primera vez que se instale en nuestro puerto una pista flotante de pickleball, un elemento espectacular que convertirá la competición en una experiencia única. Su ubicación junto a la plataforma náutica de O Parrote, con sus gradas orientadas hacia el mar, ofrece un escenario inmejorable para disfrutar de este deporte", señaló el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado.

Figuras destacadas y resto del 'tour'

La competición, que tendrá una vertiente amateur y una profesional, se estructura en una fase de grupos inicial, rondas eliminatorias y finales, con algunos de los deportistas más prestigiosos del mundo en la pista coruñesa tanto en la categoría individual (masculina o femenina) o en dobles (masculina, femenina y mixta). La británica Katie Morris, las italianas María Constantino y Eleana Rodino, la polaca Karolina Owczarek, el húngaro Bálint Gergo Bakó o los españoles Sabrina Méndez, Héctor Sánchez, Ignasi de Rueda, Paula Levitiskiy o Mauro García destacan entre un roster de estrellas que pugnarán por estar en lo más alto en A Coruña.

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La fase de grupos tiene lugar el viernes, mientras que el sábado se disputan las semifinales y el domingo, a partir de las 10.00 horas, las finales para cerrar el fin de semana. Además de la instalación de O Parrote, también están habilitadas las instalaciones del un Club Sede de Ferrol para acoger partidos entre el viernes y el domingo. El evento se puede seguir en directo a través de Teledeporte, RTVE Play, TelePickleball.com y el canal oficial de YouTube del Pickle Pro Tour. Después de A Coruña, la gira de pickelball se desplazará a Mijas (Málaga) entre el 11 y el 13 de septiembre, a Barcelona entre el 16 y el 18 de octubre y concluirá en Madrid, del 11 al 13 de diciembre.

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