A Coruña se abre al pickleball con un torneo sobre el mar

El Puerto de A Coruña se convierte este fin de semana en el epicentro del pickleball mundial. Entre este viernes y el domingo, la ciudad herculina acoge el Coruña Open-Trofeo ABANCA, una competición que, a su vez, engloba las finales del Pickle Pro Tour. Sin embargo, y aunque la faceta deportiva es lo principal, lo que más destaca del evento es su localización: una pista flotante sobre el mar (la primera en España) que ha llamado la atención en todo el mundo. La peculiar ubicación, en la zona habilitada para el baño en O Parrote, ha dejado imágenes llamativas en la primera jornada, como el paso de un crucero mientras dos participantes pugnan por sumar puntos.

La plataforma en la que se disputa el Open de A Coruña en O Parrote. / CARLOS PARDELLAS

"Esta edición [del torneo] tiene un carácter especialmente simbólico y novedoso, ya que será la primera vez que se instale en nuestro puerto una pista flotante de pickleball, un elemento espectacular que convertirá la competición en una experiencia única. Su ubicación junto a la plataforma náutica de O Parrote, con sus gradas orientadas hacia el mar, ofrece un escenario inmejorable para disfrutar de este deporte", señaló el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado.

Figuras destacadas y resto del 'tour'

La competición, que tendrá una vertiente amateur y una profesional, se estructura en una fase de grupos inicial, rondas eliminatorias y finales, con algunos de los deportistas más prestigiosos del mundo en la pista coruñesa tanto en la categoría individual (masculina o femenina) o en dobles (masculina, femenina y mixta). La británica Katie Morris, las italianas María Constantino y Eleana Rodino, la polaca Karolina Owczarek, el húngaro Bálint Gergo Bakó o los españoles Sabrina Méndez, Héctor Sánchez, Ignasi de Rueda, Paula Levitiskiy o Mauro García destacan entre un roster de estrellas que pugnarán por estar en lo más alto en A Coruña.

La fase de grupos tiene lugar el viernes, mientras que el sábado se disputan las semifinales y el domingo, a partir de las 10.00 horas, las finales para cerrar el fin de semana. Además de la instalación de O Parrote, también están habilitadas las instalaciones del un Club Sede de Ferrol para acoger partidos entre el viernes y el domingo. El evento se puede seguir en directo a través de Teledeporte, RTVE Play, TelePickleball.com y el canal oficial de YouTube del Pickle Pro Tour. Después de A Coruña, la gira de pickelball se desplazará a Mijas (Málaga) entre el 11 y el 13 de septiembre, a Barcelona entre el 16 y el 18 de octubre y concluirá en Madrid, del 11 al 13 de diciembre.