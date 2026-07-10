El OAR completa su plantilla con Lilian Pasquet, un refuerzo de Liga Asobal

El Attica 21 OAR ha cerrado su vestuario de cara al curso 2026-27. El club que preside Carlos Resch disputará su segunda temporada seguida en División de Honor Plata, donde en su año de debut fue el equipo revelación y se quedó a un suspiro de alcanzar los puestos de play off tras una primera vuelta estelar. Para la campaña de consolidación en la categoría, la entidad ha ido un paso más allá y se ha reforzado con jugadores coruñeses retornados, grandes promesas del panorama nacional y figuras contrastadas en Liga Asobal que dan un paso atrás para impulsar al proyecto oarista hacia lo más alto. Así, y contando las renovaciones que sostienen los cimientos del curso anterior, Nando González podrá jugar con 19 piezas. La última en sumarse al puzzle general ha sido la del francoguineano Lilian Pasquet para reforzar el flanco diestro.

Un puñal por la derecha

Pasquet finiquita la planificación estival del OAR. El lateral derecho es internacional por la selección de Guinea y disputó el Mundial de 2025, donde terminó como segundo máximo goleador de su equipo con 25 goles pese a disputar solo la primera ronda. En clubes, el francoguineano ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el balonmano francés, en las filas del Dijon y el Pontault. Su rendimiento al otro lado de los Pirineos llamó la atención del BM Nava y el verano pasado dio el salto a España para competir en una Liga Asobal en la que rubricó 18 tantos en 13 jornadas.

En sus redes sociales, el OAR destaca de él su «temperamento tranquilo, serenidad, trabajo y muchísimo ritmo» y el jugador asegura estar «muy contento» de aterrizar en San Francisco Javier y tener «muchas ganas de darlo todo para cumplir los objetivos» del club coruñés.

Plantilla larga y polifacética

El fichaje de Lilian Pasquet es el noveno de un verano en el que el OAR se ha movido con celeridad. Primero, anunció ocho bajas que hacían presagiar un cambio de ciclo (finalmente fueron diez, tras las salidas de Joel Rábade y Gael Blanco) y, después, se apresuró para atar el talento que ya tenía en casa y le interesaba conservar. Así, renovó a una decena de jugadores imprescindibles el pasado curso con Nando González a los mandos: Luis Horcajada, Javi Rodríguez, Diogo Freitas, Diego Martínez, Álex Malid, Alejandro Conde, Pablo Moral, Álex Chan y los porteros Mile Mijuskovic e Israel Marín. Rubén Sánchez, lesionado de gravedad, cambia la pista por los banquillos de las categorías inferiores mientras se recupera, por lo que sigue vinculado al club.

En el apartado de caras nuevas, Pasquet compartirá lateral derecho con el joven Jacob Díaz, pero la dirección deportiva oarista ha reforzado también el lateral izquierdo con Luis Gustavo Macapá; el extremo diestro, con Mario López y el coruñés Ángel Iglesias; el costado zurdo con Xavi Barreto; y las posiciones de pivote, con el también herculino Gonzalo Carró, y de central, con Nacho Valles y Sergio Tobes.