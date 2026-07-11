Carles Marco y España comienzan el Europeo Sub 20 con victoria frente a Bélgica

El primer paso de Carles Marco, técnico del Leyma Básquet Coruña, a los mandos de la selección española Sub 20 en el Campeonato de Europa de Ljubliana (Eslovenia) ha sido positivo. El conjunto nacional superó con nota su debut ante Bélgica (58-81), en un duelo en el que exhibió condiciones bien conocidas en A Coruña: baloncesto coral y rotaciones para repartir de minutos entre todo el mundo.

Desarrollo del partido

Como es lógico, los primeros compases fueron dubitativos. A España le costó entrar en calor y pecó de precipitación y nervios, un contexto que los belgas aprovecharon para firmar un plácido 11-4. Pero, poco a poco, la escuadra que dirige el técnico del Leyma durante el verano se fue entonando. Se impusieron la lógica y el talento y, al término del primer acto, el marcador ya era favorable a sus intereses (12-14).

El partido se rompió en un segundo periodo donde la defensa española se afianzó en torno a su aro y fue letal en la pintura contraria, con un parcial de 13-22. Tras el descanso, Bélgica intentó levantar la cabeza (20-19), pero se hundió de manera definitiva en un último acto en el que los pupilos de Marco rubricaron una ventaja de +23, la máxima del encuentro, para sentenciar por la vía rápida su primer triunfo del Eurobasket. Álex Blanco, del Valencia Basket, fue el máximo anotador nacional (13 puntos) y el mejor valorado (14), en un duelo en el que los doce jugadores contribuyeron con puntos al marcador final.

El camino de España

El choque inaugural frente al conjunto belga es solo la primera parada de la trayectoria española en Eslovenia. Este domingo, el equipo de Carles Marco afronta la segunda cita de la fase de grupos contra Croacia (20.30 horas) y el lunes completa la primera ronda frente a Grecia (18.00 horas). La selección croata venció a la griega su cara a cara de la primera jornada por un ajustado 69-64.

Si el combinado español pasa de ronda como primero o segundo de grupo, se mediría en octavos de final a los vencedores del Grupo D, formado por Rumanía, Israel, Lituania y Letonia.