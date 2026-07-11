Dominio de la hípica española en la jornada inaugural de Casas Novas

El Trofeo CaixaBank, prueba grande de la primera jornada del CSI4* A Coruña, se decidió en un desempate al que accedieron los doce binomios que lograron superar sin falta el recorrido diseñado por Javier Trenor para la prueba, con obstáculos de 1,50 metros de altura máxima. De los doce clasificados para el desempate, ocho fueron españoles y esa mayoría numérica se vio reflejada también en la clasificación final, en la que Iván Serrano y Sergio Álvarez Moya ocuparon las dos primeras plazas.

El jinete vizcaíno, a lomos del veterano Rain Man, firmó una marca de 32,91 que nadie pudo batir, pese a que el asturiano, con la joven e inexperta yegua Be Blue, trató de arrebatarle el primer puesto hasta el final. El resto de participantes estuvieron lejos de Serrano y Álvarez Moya. La sueca Angelica Augustsson Zanotelli fue tercera con Iron Dames Calvino II de Nyze Z; Joel Vallés y Chalawito PS terminaron cuartos; Eduardo Álvarez Aznar acabó sexto con Harlequín des Flagues e Ismael García Roque ocupó el séptimo escalón con Tirano.

Antes del concurso CaixaBank, la tarde en Casas Novas echó a rodar con el Trofeo Veolia, que tuvo sabor italiano con la victoria de Luca María Moneta. La amazona transalpina, junto a Knock Out, logró un tiempo de 25,75 en la fase decisiva para imponerse a la española Laura Roquet y al propio Iván Serrano, tercero, que multiplicó su presencia en la arena de Arteixo.

Despegue del CSI 1*

La actividad vespertina del concurso de cuatro estrellas estuvo precedida de la celebración de los Torfeos NH Collection y Movistar en horario matinal. Ambas pruebas, englobadas en el CSI 1*, fueron las encargadas de estrenar un fin de semana del más alto nivel.

En el NH Collection participaron 25 binomios que tuvieron que superar, al cronómetro, obstáculos de 1,40 metros. La más veloz sobre la arena de Casas Novas fue la amazona mexicana Nirvana Hank Amaya, que subió a lo más alto del podio con un rapidísimo recorrido montando la yegua francesa Iztaccihuatl Hacal, con la que fue cinco segundos más rápida que el segundo clasificado, el asturiano Miguel Álvarez-Buylla con Roxanne V. En tercera posición se clasificó la colombiana Daniela Jaramillo con Diapason de Bloye.

El Trofeo Movistar, por su parte, se celebró en dos fases en las que participaron un total de 24 conjuntos. El protagonismo, de nuevo, fue claramente español. Por un lado, el jinete donostiarra Gonzalo Busca se impuso con Ouija, una yegua de ocho años con la que completó la ronda decisiva de la competición en 26,61. Su compatriota Uxue Arruza fue la segunda clasificada, con un tiempo de 27,22 segundos y también con una yegua novel, Talent van het Appelsvoordehof. La tercera plaza fue para la checa Renee Krejci.

El sábado se celebrarán cuatro nuevas pruebas: el Trofeo Porsche y el Trofeo Checkpoint por la mañana y el Trofeo Grupo Eulen y el Trofeo Longines, por la tarde.