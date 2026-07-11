El Leyma Coruña comienza la pretemporada con derbi frente al Obradoiro el 25 de agosto

De apenas cruzarse a convertirse en rivales habituales. Así ha evolucionado la relación deportiva entre el Leyma Básquet Coruña y el Monbus Obradoiro, que volverán a verse las caras después del encuentro fraticida en el Coliseum que situó a los picheleiros con pie y medio en ACB el pasado mes de abril. Ambas escuadras se desafiarán, de nuevo, en Vilagarcía de Arousa (25 de agosto, 20:30 horas), donde ya se enfrentaron en la última pretemporada.

El Leyma busca revancha

En aquella ocasión, el proyecto del Leyma era una incógnita. Totalmente renovado, y con más jugadores conocidos para la Familia Naranja en las filas rivales que en las propias, la afición coruñesa siguió el partido con expectación. El Obradoiro, un poco más hecho, se llevó el encuentro desde la línea de tiros libres gracias al acierto de Eric Quintela en el tramo final (76-73), pero la igualdad fue la tónica general de un encuentro en el que Joe Cremo, con 16 puntos, destacó entre los soldados de Marco. En los dos choques de la liga regular, los coruñeses tampoco fueron capaces de vencer, aunque sí se impusieron en la Copa Galicia.

El amistoso, para el que el CB Vilagarcía (organizador del choque) pondrá las entradas a la venta en los próximos días, es el primero de los duelos marcados en el calendario de coruñeses y santiagueses. Tras lograr sendos billetes a la máxima categoría, unos por la vía rápida y otros a través de una sufrida Final Four, Obradoiro y Leyma se reencontrarán en ACB. Será la primera vez que se vean las caras en la élite, una categoría en la que los compostelanos están más curtidos. Aún así, ambos partirán con el cartel de recién ascendidos y, a priori, lucharán por cotas similares. Por ello, las citas directas de Sar y del Coliseum pueden cobrar un cariz decisivo, en función de la altura de la temporada en la que coincida, como ya pasó en la última campaña en Primera FEB.

Las planificaciones

En el bando naranja repetirán batalla varios soldados del curso anterior. Dino Radoncic, Guillem Jou, Dídac Cuevas, Jacobo Díaz, Caio Pacheco y Paul Jorgensen, así como Carles Marco en la dirección desde el banquillos. Se han sumado, de momento, Karlis Silins y Alonzo Verge.

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En las filas compostelanas también han renovado muchas de sus piezas clave para regresar a lo más alto fel baloncesto español. Alex Barcello, Sergi Quintela, Yunio Barrueta, Felipe dos Anjos, Olle Lundqvist, Alejandro Galán y Diogo Brito continúan en el Fontes do Sar junto a Diego Epifanio. El alero brasileño Leo Mendl es, por ahora, la única incorporación del verano.