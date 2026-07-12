Isa Rodríguez, jugadora del CRAT, subcampeona de Europa Sub 18 con España

El verano está sentando bien al CRAT Rialta. Por un lado, el conjunto coruñés cerró la temporada con una medalla de bronce en el Campeonato de España de seven. Por otro, la dirección deportiva ha empezado a configurar y encajar los primeros engranajes de la próxima campaña, con el cambio de ciclo en el banquillo tras la salida de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime y los primeros movimientos de altas y bajas en la plantilla. Y, por último, Isa Rodríguez pone —de momento— la guinda al pastel con un subcampeonato de Europa Sub 18 en las filas de la selección española de rugby a 7.

La jugadora coruñesa regresa de Říčany (República Checa) con una medalla de plata colgada del cuello. El equipo que dirige Bárbara Pla alcanzó la final después de una trayectoria brillante, en la que se impuso en fase de grupos con mucha autoridad (50-0 a Rumanía, 36-0 a Alemania y 29-5 a Bélgica), venció al combinado anfitrión en semifinales (33-10) y solo fue apartado de la gloria por Francia en el partido decisivo (31-7). Pese a que el resultado fue amplio en favor de los intereses franceses, España ha sido la única selección capaz de anotar frente a las campeonas en el cómputo global del torneo continental.

Isa Rodríguez, quien, pese a su juventud, no elude sus responsabilidades en los partidos grandes —como ya hizo con el CRAT en la final de la Copa de la Reina, por ejemplo, donde anotó un ensayo para mantener con vida a las coruñesas frente al Majadahonda—, fue titular. Su compañera en A Coruña, Noa Varela, estuvo en el roster español durante las semanas de preparación del torneo, aunque no entró en la lista final de la seleccionadora.

Otro éxito en sus vitrinas

La presea obtenida en la República Checa se suma a otras alegrías celebradas por la cullerdense enfundada en la camiseta nacional. En el Europeo Sub 18 del año pasado, sin ir más lejos, logró la medalla de oro después de imponerse, precisamente, a Francia. En 2025, las tornas se invirtieron y fue España quien tumbó al conjunto galo en su propia casa, por 31-17. Antes, había debutado con la selección Sub 16 y esta misma temporada fue convocada con la Sub 21 para entrenar.