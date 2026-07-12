El Leyma Coruña afina el tiro para fichar al escolta y al pívot en la Liga ACB

El Leyma Coruña no perdió tiempo nada más conseguir el ascenso a la Liga ACB, hace poco más de un mes. La dirección deportiva que encabeza Charlie Uzal sentó las bases del proyecto de regreso a la máxima categoría al confirmar la renovación de Carles Marco y de buena parte de la columna vertebral de la plantilla que rozó la perfección en Primera FEB. Apuró, también, para adelantarse a la competencia y confirmar los fichajes de Alonzo Verge y Karlis Silins, viejos conocidos del Coliseum. En las últimas semanas, las certezas quedaron pausadas, pero el club se mueve con avidez y cautela en el mercado. Quiere acertar el tiro en busca de un escolta y un pívot que eleve las prestaciones y ayuden a conseguir el objetivo de la permanencia.

Mientras Carles Marco incrusta su filosofía de juego en la selección española sub 20, el Leyma Coruña se mueve en los despachos para confeccionarle un plantel lo más competitivo posible en el que será su estreno como entrenador principal en la Liga ACB. Seguirán bajo sus órdenes seis de los jugadores que proyectaron sobre el Coliseum su forma de entender el baloncesto. Caio Pacheco y Dídac Cuevas dirigirán las operaciones de un juego veloz y dinámico, Paul Jorgensen aportará desde el perímetro su lucidez y su magia. Guillem Jou y Jacobo Díaz serán los multiusos en el perímetro y en la media distancia, tanto en ataque como en tareas defensivas. Y Dino Radoncic, una vez recuperado de su trombosis, volverá a poner sus virtudes al servicio del juego interior del equipo coruñés.

Mantiene el Leyma una filosofía continuista y suma otros dos jugadores que ya conocen la casa, como Karlis Silins y Alonzo Verge. El norteamericano llega con la vitola de ser un anotador implacable en la liga alemana y ya dejó buenas impresiones en los tres partidos que jugó con el conjunto naranja al final de la campaña 2024-25, cuando cubrió la marcha de Brandon Taylor. Silins, que ya evidenció su potencia bajo el aro y unas habilidades considerables en el tiro exterior, busca encaje también en la forma de jugar de Carles Marco.

Escoltas y pívots

El Leyma tiene ya en nómina a ocho de los doce jugadores que necesita para cubrir una convocatoria al completo. Debe afinar el tiro en las cuatro incorporaciones pendientes, que pueden ser cinco si opta por ir a un plantel de trece jugadores. La prioridad está en completar la rotación del puesto de escolta y reforzar la pintura con un cinco potente que se adapte al marcado estilo de juego que propone el técnico de Badalona.

Tantea el mercado en busca de un cinco rápido, con capacidad para correr de una canasta a la contraria, y que destaque por su habilidad defensiva para cerrar el rebote. Son virtudes que ya reclamó Carles Marco a Ilimane Diop, Mus Barro y Abdou Thiam el curso pasado en Primera FEB. Los dos primeros se marcharon a reforzar las filas del Granada, recién descendido a la segunda categoría.

Ilimane Diop se cuelga del aro en el duelo de fase regular contra el Estudiantes en el Coliseum. / Carlos Pardellas

El futuro de Diop está todavía en el aire. Es el único jugador cuyo futuro no confirmó el club, ni en forma de despedida ni de renovación. Es cupo (formado en la cantera del Baskonia) y cuenta con una dilatada experiencia en la Liga ACB tras su paso por el propio conjunto vitoriano, Gran Canaria, UCAM Murcia, Unicaja y La Laguna Tenerife. Perdió protagonismo en el conjunto tinerfeño hace dos cursos, hasta el punto de acabar la temporada en la liga del Líbano antes de recalar el verano pasado en el Leyma.

El conjunto naranja mantuvo curso pasado mantuvo una rotación de tres pívots. Por ahora tiene a solo uno en nómina, Silins, y puede buscar un par de nombres para completar esa demarcación. También hace falta algún interior que pueda adaptarse a la posición de cuatro, en función del rol específico que pueda desempeñar Jacobo Díaz, bien como alero o bien como alapívot.

En el perímetro, la otra gran prioridad es cerrar la cuenta con otro escolta. Paul Jorgensen es el único dos con contrato, tras confirmar que Joe Cremo no seguirá el próximo curso. El neoyorquino, con pasaporte italiano, vivirá de naranja su estreno en la máxima categoría. No obstante, queda margen para reforzar esa posición con un jugador que pueda elevar la competencia y las prestaciones en esa demarcación.

Ritmo del mercado

El mercado del baloncesto europeo se mantiene condicionado por la cadena trófica. A medida que los clubes de competición europea se mueven en el mercado, empiezan a definirse el resto de planteles. En su caso, el Leyma se mantiene atento a varios perfiles y opciones en las posiciones que necesita reforzar. No obstante, el ritmo del mercado se acelera con el paso de los días y buena parte de los equipos buscarán cerrar sus plantillas en las próximas dos semanas.

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El Leyma no escapa a estas realidades y tendrá que mover ficha en los próximos días. Con los cupos ya cubiertos, aún tiene disponible una plaza de extracomunitario que destinar a reforzar la pintura o el puesto de escolta. Acertar en los próximos días será clave para las aspiraciones de un proyecto que quiere establecerse en la Liga ACB sin dejar de ser fiel a su estilo.