Marlon Modolo Zanotelli destrona a Maikel van der Vleuten en la segunda jornada de Casas Novas

El Trofeo Longines fue la prueba estrella del segundo día de acción en el CSI 4* de Casas Novas. En una competición en la que salieron a la palestra algunas de las grandes figuras de la hípica mundial, el jinete brasileño Marlon Modolo Zanotelli fue el gran triunfador de la tarde tras un desenlace tan emocionante como igualado.

Diez binomios se clasificaron para la manga ganadora de la prueba reina, con obstáculos de 1,50 metros. La resolución, finalmente, llegó en un desempate al que Maikel Van der Vleuten y Beauville Z N.O.P., uno de los binomios habituales en Arteixo, llegaban como líderes y grandes favoritos con un registro de 40,25 segundos que parecía insalvable para los demás. Hasta que llegaron los dos últimos participantes. Primero fue el italiano Emanuele Gaudiano con Esteban de Hus, que bajó de los 40 segundos para poner en pie al público coruñés. Y, después, salieron a la pista Modolo y Fusario d’Boissailles, que arriesgaron al máximo y galoparon con intensidad para cruzar la línea de meta en 39,51 segundos. Una hazaña que hizo vibrar al recinto y relegó al campeón neerlandés al tercer lugar de la clasificación. El español Sergio Álvarez Moya fue cuarto a lomos de Be Blue.

El segundo puesto de Emanuele Gaudiano fue la guinda a una jornada redonda para el italiano que, previamente, se había alzado con el Trofeo EULEN. En una competición en la que prima la velocidad, Gaudiano voló sobre la arena coruñesa para cosechar su trigésimo primer triunfo internacional de la temporada junto a Vasco 118. Justo por detrás, a tan solo 17 centésimas, cruzó la meta Modolo Zanotelli, que también conquistó un primer y un segundo puesto. El tercero fue el conjunto español formado por el vigente campeón nacional, Álvaro González de Zárate, y Casa Diva PS.

Emanuele Gaudiano, tras conquistar el Trofeo EULEN en Casas Novas. / Manuel Queimadelos/Oxer Sport

Triunfos femeninos

En las competiciones matinales de la segunda jornada de actividad en Casas Novas destacaron las amazonas. La balear Juana María Roig se llevó el Trofeo Porsche que abrió el CSI 1* con Jill Donna. En el Trofeo Checkpoint, el éxito fue mexicano. Con alturas máximas de 1,40 metros, Federica Fernández se impuso montando a Maricucha LS con un tiempo de 29,34 segundos, tan solo dos centésimas por delante del asturiano Miguel Álvarez-Buylla.

El domingo se cierra la edición de 2026 con cuatro pruebas, entre las que destaca el Gran Premio Casas Novas-Trofeo Marqués de Riscal.