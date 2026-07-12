Vóley playa
Riazor corona a los reyes del vóley playa en Galicia
Las parejas Queiro-Fernández y Rodrígues-Díaz vencieron en las categorías masculina y femenina, respectivamente
Las jugadoras del Zalaeta Clara Barrios, Tania Alvite y Andrea Rivas cayeron en semifinales
La arena de A Coruña ha sido el escenario de la proclamación de los nuevos monarcas del vóley playa gallego. La playa de Riazor albergó este fin de semana la celebración del Campeonato de Galicia sénior, en el que la pareja formada por Sebastián Nicolás Fernández y Manuel Queiro triunfaron en el torneo masculino y la compuesta por Carolina Rodrígues y Julia Díaz lo hicieron en el femenino. Las jugadoras del Zalaeta, Tania Alvite y Andrea Rivas, que cada verano cambian la pista y los focos por la arena y el sol, concluyeron en la cuarta posición.
El próximo fin de semana se disputa el Trofeo Cidade da Coruña, que forma parte del circuito nacional de vóley playa y atrae a los mejores jugadores del país.
El Zalaeta, muy presente
Las finales del Campeonato gallego femenino no se jugaron en el Barrio de las Flores, pero bien podrían haberse disputado allí bajo la tutela del Zalaeta. El club coruñés, de vacaciones antes de afrontar una nueva campaña en la Superliga Femenina 2, el segundo escalón del voleibol nacional, copó de representantes y exjugadoras la lucha por el trono autonómico. Tania Alvite, Andrea Rivas, Clara Barrios y Tea Andric, jugadoras y exjugadoras de la entidad coruñesa, llegaron a semifinales, aunque tuvieron que conformarse con jugar el partido de tercer y cuarto puesto. En la consolación, se impusieron Barrios y Andric en un ajustado 1-2 competido hasta el último punto (15-21, 22-20 y 12-15).
La final se decidió en un choque más desigualado, en el que Carolina Rodrígues y Julia Díaz superaron sin complicaciones a Estefanía Milesi y Raquel María de Lacerda, la pareja revelación del fin de semana en el cuadro femenino.
El Vóley Playa Vigo se consagra
Sebastián Fernández y Manuel Queiro, del Vóley Playa Vigo, eran una de las duplas favoritas para llevarse el trofeo masculino. Partieron desde la segunda posición del ránking general y se abrieron camino la tarde del sábado con dos triunfos contundentes (ambos 2-0) que los clasificaron para semifinales. En la penúltima ronda, doblegaron por la vía rápida a Marcos Blanco y Cristóbal Álvarez y, ya en el duelo decisivo, calcaron el 2-0 para imponerse con autoridad a Fernando Guiñazu y Javier Loureiro, también jugadores de la escuadra olívica y que habían dado la sorpresa en semifinales al dejar en la cuneta a los grandes candidatos al título, Ángel Sánchez y Carlos López.
Las dos parejas que representaron al Coruña Beach Club, Teo Díaz y Pablo Pazos y Vítor Varela y Hugo Castro, no pasaron de la primera ronda del torneo.
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