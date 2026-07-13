Álex López, del 5 Coruña a la Segunda División en las filas del Jaén Avanza

«No es que la oferta haya sido mejor económicamente, es que a nivel deportivo supera todo lo que el 5 Coruña puede dar hoy en día. Los chicos tienen que perseguir su sueño y, el que se lo pueda permitir, es normal que intente dar un pasito más». Así habla Pachi Fernández, entrenador y director deportivo del club coruñés, de la salida de Álex López Bugallo. Una baja sensible, aunque lógica, cuando el que llama a la puerta es un equipo de Segunda División como el Jaén Avanza.

El cierre, uno de los capitanes y pilar fundamental en los plantes de Fernández y Toochy González, abandona el club de su vida después de una campaña en Segunda B con el club rojillo en el que fue el gran bastión defensivo, aunque también demostró que, de ser necesario, sabe marcar goles (15 en 30 partidos disputados, solo por detrás de Yerai Rilo, Xavi Merelas y Víctor Rodríguez). Ahora, comenzará una nueva etapa lejos de casa, un peldaño por encima, con el objetivo de darle una oportunidad todavía más seria al fútbol sala. Será su segunda vez fuera de A Coruña, tras un breve paso por el Noia B en el curso 2023-24.

Álex López y Diego Tojo, capitanes del 5 Coruña el curso pasado. / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

«Para nosotros es una baja increíblemente delicada. Álex ha sido uno de nuestros mayores apoyos, un especialista en defensa, y lo notaremos porque lleva en el club desde los nueve años», relata Pachi Fernández que, no obstante, también se siente satisfecho de que los clubes de categorías superiores se fijen en el talento y el esfuerzo llevado a cabo en A Coruña: «Saber que está preparado para dar un salto más nos hace sentir orgullosos del trabajo que hemos estado haciendo con él».

Reacciones y puntos fuertes

A sus 22 años, López se despidió del 5 Coruña «con dolor en el corazón», pero se siente preparado para abrir otro capítulo en su trayectoria deportiva. «Es un nuevo reto para mí, muy duro, del cual espero poder aprender y seguir creciendo. La apuesta por los jóvenes y el rápido crecimiento del club es lo que me atrajo», indicó en las redes sociales del equipo andaluz. El Jaén, por su parte, destaca de él su «capacidad defensiva, intensidad y madurez sobre la pista», así como su «compromiso, capacidad de sacrificio y buena lectura del juego».

«No te imaginas llegar a este nivel hasta que lo consigues, lo único que quieres mientras subes categorías es disfrutar con el equipo de tu casa», reflexionaba Álex en LA OPINIÓN antes de debutar en Segunda B con la camiseta del club de vida. Menos de un año después, volverá a sentir los nervios de estrenarse en una categoría nueva. A casi mil kilómetros del vestuario de Novo Mesoiro que lo vio crecer, pero con el respaldo incondicional de sus excompañeros en su nueva e ilusionante aventura.