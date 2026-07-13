Blai Roca y Nuno Paiva, del Liceo, entran en el quinteto ideal de la OK Liga 2025-26

Mientras el Liceo intenta pasar página y poner el foco en el curso 2026-27, el pasado todavía llama a su puerta. Pese al chasco final de no levantar la OK Liga tras la derrota contra el Igualada en el Palacio de los Deportes de Riazor el pasado 23 de junio, el extraordinario curso verdiblanco no ha pasado desapercibido para nadie. Primero, fueron las llamadas de Blai Roca, Bruno Saavedra y César Carballeira (que ya ejerce como jugador del Porto) a la convocatoria inicial de Pere Varias para preparar los World Skate Games del próximo mes de octubre. Y, este lunes, ha sido el nombramiento del propio Roca y de Nuno Paiva como dos de los mejores jugadores de la competición regular en la campaña 2025-26.

Méritos y resto del equipo

Blai Roca repite éxito. El meta colegial ya fue distinguido la semana pasada con el premio Carles Trullols, que lo destaca como el mejor cancerbero de la OK Liga, por delante de los culés Carles Grau o Sergi Fernández, del campeón Arnau Martínez del Igualada, del siempre fiable Càndid Ballart del Reus o del exliceísta Martí Serra, que ha brillado bajo los palos del Calafell. Además, Roca es uno de los guardametas de confianza del seleccionar y, salvo lesión o giro de última hora, tiene garantizado un puesto en la lista definitiva que acudirá al Mundial de Paraguay. Su seguridad, su agilidad, su madurez y sus reflejos sostuvieron los peores momentos del Liceo en su primer curso en A Coruña y lo han confirmado como uno de los porteros más fiables del panorama nacional en la actualidad.

Nuno Paiva salpica a Blai Roca en un baño junto a Jacobo Copa, Toni Pérez, Nil Cervera y César Carballeira en la playa de Riazor. / CARLOS PARDELLAS

Nuno Paiva es otro jugador que, en solo una campaña, ha enamorado al Palacio de los Deportes. Fichó el pasado verano procedente del Lleida, con la barrera de los 30 años ya superada, pero con ganas de demostrar su valía en su primera oportunidad en un equipo top tras una carrera forjada en Portugal, Italia y Compañía de María. Su carácter y su talento, especialmente su buen patinar, le convirtieron enseguida en un líder dentro y fuera de la pista. Sus 22 goles y 5 asistencias entre todas las competiciones, así como su despliegue defensivo y su capacidad para hacer jugar al equipo, le han colocado en un lugar de privilegio en este final de temporada, incluso para la propia OK Liga.

El máximo goleador de la competición, Nico Ojeda (cedido en el Lleida y ya retornado al Barcelona para la campaña que viene), y los campeones de liga Marc Carol y Matías Pascual (que, además, logró el MVP general del torneo) completan un quinteto ideal en el que el entrenador ha sido Marc Muntané, técnico del Igualada.