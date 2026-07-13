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A Coruña repite pantalla grande en María Pita para seguir el Francia-España

El Concello habilita el seguimiento colectivo del encuentro tras el éxito del partido contra Bélgica el pasado viernes

Aficionados de la selección siguen el España-Bélgica en la pantalla gigante de María Pita.

Aficionados de la selección siguen el España-Bélgica en la pantalla gigante de María Pita. / CARLOS PARDELLAS

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RAC

A Coruña

Lo que funciona, no se toca. En un deporte tan prestado a las supersticiones como el fútbol, el Concello de A Coruña mantiene la pantalla gigante de María Pita para que los aficionados coruñeses puedan seguir el desempeño de la selección española contra Francia en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México (martes, 21.00 horas). Los fieles de La Roja en A Coruña volverán a tener en la plaza un punto de encuentro que ya abarrotaron durante el anterior compromiso de la escuadra de Luis de la Fuente, los cuartos de final frente a Bélgica. España se impuso por 2-1 y selló su billete a la penúltima ronda de la gran cita internacional por primera vez desde 2010, el año en el que el combinado que entonces dirigía Vicente Del Bosque se proclamó campeón del mundo por primera y única vez.

Este martes, A Coruña volverá a empujar a la selección nacional pese a que hay 7.500 kilómetros entre la ciudad herculina y el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde se jugará el pasaporte a la gran final del Mundial entre españoles y franceses. El pitido inicial sonará a las 21.00 horas, pero tanto los residentes, como los hosteleros de la zona se preparan para vivir una gran fiesta desde mucho antes.

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