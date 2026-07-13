Iván Serrano cierra un círculo perfecto en la clausura de Casas Novas

Broche de oro para Iván Serrano en el CSI 4* celebrado este fin de semana en Casas Novas. El vizcaíno, que ya fue uno de los nombres propios en la jornada inaugural al levantar el Trofeo CaixaBank, repitió éxito en la última prueba del fin de semana al conquistar el Gran Premio Casas Novas Marqués de Riscal, la última de las grandes competiciones del certamen.

Con un recorrido espectacular y alturas de 1,60 metros, el Gran Premio Casas Novas Marqués de Riscal es la joya de la corona de un fin de semana del más alto nivel ecuestre. El binomio compuesto por Serrano y Rain Man, que ya habían subido a lo más alto del podio el viernes, tuvieron que emplearse a fondo en un desempate con otros 15 rivales en el que el riesgo y la intensidad terminaron recompensando al conjunto nacional. Marcaron las diferencias con un pleno de aciertos y un tiempo de 40:58 segundos imposible de alcanzar para los demás.

El triunfo del jinete vasco fue la guinda a una prueba en la que el dominio fue claramente español. A su lado, en el segundo y tercer escalón del podio, estuvieron Bautista Rodríguez con Vivoulette HD y Pilar Lucrecia con Pica Pica Z. El neerlandés Maikel Van der Vleuten acabó cuarto con Jesther y el top 5 lo cerró otro binomio español, formado por Carlos López-Fanjul Tartiere y Jourdain VDL.

Pese a ser la más relevante, el Gran Premio Casas Novas no fue la única cita del último día de competición en las instalaciones de Arteixo. Antes del gran desenlace, se disputó el Trofeo Prosegur, en el que Emanuele Gaudiano también repitió victoria después de conquistar el Trofeo EULEN en la tarde del sábado. El italiano, cuando se trata de velocidad, siempre parte como favorito. Y, en este caso, cumplió con los pronósticos para subirse a lo más alto del podio a lomos de Vasco 118. Lo acompañaron en lo más alto el colombiano Santiago Díaz Ortega y Chasspleen Flamingo Z y su gran rival en la segunda jornada de actividad, el brasileño Marlon Modolo Zanotelli con Rockwell RC.

El gran día de Nirvana Hank

Si Serrano y Gaudiano acapararon los focos en la sesión vespertina y la clausura del CSI4*, el domingo por la mañana el gran nombre propio en Casas Novas fue el de Nirvana Hank. La amazona mexicana arrasó en la clausura del CSI 1* y sumó a su palmarés el Trofeo ClipMyHorse.TV y el Gran Premio DHL. Su primer éxito llegó pronto, en una prueba al cronómetro que dominó de inicio a fin con Manna Hacal, una yegua torda de 10 años. Se impuso a los conjuntos españoles Manuel Pérez Morillo, segundo con el precoz Uleandro vd Slypshoek, y Miguel Álvarez-Buylla, con Roxanne V.

La mexicana Nirvana Hank celebra la conquista del Trofeo ClipMyHorse.TV / Manuel Queimadelos/Oxer Sport

Con el primer título en el bolsillo, regresó a la arena para el Gran Premio DHL. Con obstáculos de 1,40 de altura, la prueba se resolvió en el desempate, donde la mexicana marcó un tiempo de 36:98 sin derribos y fue mejor que los jinetes españoles Marcos Díaz y Gonzalo Busca, que fueron segundo y tercero, respectivamente.