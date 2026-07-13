Así es el camino de Maristas en la Liga Challenge: De Castellón a Cáceres en ocho meses de frenesí

Poco a poco, el Sparking Truth Maristas va deshojando la margarita de la Liga Challenge 2026-27. La escuadra que dirige Fernando Buendía jugará por primera vez en su historia en el segundo peldaño del baloncesto español tras el histórico ascenso logrado el pasado mes de mayo y ya conoce su hoja de ruta. El cuadro colegial se estrenará el 3 de octubre a domicilio, en la cancha del Fustecma NBF Castelló, y cerrará su participación en la nueva categoría el fin de semana del 25 de abril en Extremadura, frente al Alter Enersun Al-Qázeres.

Un inicio de alto nivel

La Federación Española de Baloncesto ha sorteado este lunes el calendario oficial de la Liga Challenge de cara al próximo curso, una fecha que cada equipo participante espera con ahínco. La ilusión se dispara, como en el caso de Maristas, para los recién ascendidos, que comienzan desde ya a planificar los próximos meses. La escuadra coruñesa, acostumbrada a largos viajes en la Liga Femenina 2, tendrá que hacer un sobreesfuerzo logístico y económico para competir a lo largo de la península, pues es el único conjunto gallego en la categoría tras el ascenso del Celta Zorka a la Liga Endesa.

Por primera vez desde el nacimiento de la competición hace seis campañas, la Liga Challege tendrá un calendario asimétrico. Tras el debut del conjunto de Buendía frente a un clásico en la categoría como el Castelló, el primer partido en Maristas será el 10 de octubre ante el Domusa Teknik ISB guipuzcoano. A partir de ahí, una vez superados los dos primeros escollos, las jugadoras coruñesas completarán un exigente primer mes de competición en el que se medirán a domicilio a los dos equipos recién descendidos de la máxima categoría: el Joventut de Badalona (17 de octubre) y el SPAR Gran Canaria (31 de octubre). Por el medio se enfrentarán al Al-Qázeres en casa (24 de octubre).

La escuadra colegial afrontará noviembre con duelos frente al Melilla La Salle, el Bosonit Unibasket y el Cajasol Sevilla. La Laguna Adareva, el filial del Valencia Basket, Unicaja Mijas (donde se reencontrará con Sofía Arcos), Lima-Horta Barcelona, BF León, Osés Construcción y Recoletas Zamora, los dos últimos ya en 2027, completarán la primera vuelta del combinado coruñés.

Eugenia Filgueira conduce un ataque de Maristas ante el BF León hace dos temporadas. / German Barreiros/Roller Agencia

Segunda vuelta

El segundo tramo de competición, que abarca de enero a abril, arranca de nuevo con máxima dificultad para Maristas. El equipo de Buendía recibe en casa al SPAR Gran Canaria (16 de enero), uno de los grandes favoritos para volver a subir a Liga Endesa. Cajasol Sevilla y La Laguna Adereva ocupan el resto de las fechas del primer mes de 2027.

En febrero, el club herculino viajará a Barcelona, acogerá al Unicaja en el colegio e irá a Melilla. Marzo se abrirá en A Coruña frente al Zamora, seguirá en Navarra contra el Osés, traerá el desplazamiento de un gigante como el Joventut a territorio gallego y se sellará en el País Vasco ante el Domusa Teknik.

El sprint final de la Liga Challenge se inaugurará con un duelo de recién ascendidos entre Maristas y León y se decidirá contra el Valencia, el Bosonit, el Castelló y, finalmente, el Al-Qázeres en Extremadura el fin de semana del 24 y 25 de abril.

La fase de ascenso a Liga Femenina Endesa se disputará durante el mes de mayo, con cuartos de final y una Final Four a partido único el fin de semana del 15 y el 16 de mayo de 2027. El calendario, además, cuenta con dos ventanas FIBA, en noviembre y en febrero, en las que la competición se detiene.