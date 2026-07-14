Maristas conserva sus cimientos: Fer Buendía continuará en el banquillo en Liga Challenge

Era un secreto a voces, pero este martes se ha hecho oficial: Fernando Buendía seguirá a los mandos del Sparking Truth Maristas en su debut en la Liga Challenge. Tal y como había confirmado Susana Lousame, directiva de la entidad, el pasado 3 de julio en LA OPINIÓN, el entrenador coruñés amplía su vínculo con la entidad colegial, a quien cogió en 2022 tras tomar el relevo de Esther Muñiz y ha ascendido hasta el segundo peldaño del baloncesto español. Es la primera continuidad confirmada de un grupo humano que, salvo giro de última hora, mantendrá a la mayoría del bloque del curso anterior tanto en la pista como en el cuerpo técnico.

«Si algo hemos aprendido esta temporada es que los sueños, cuando se trabajan con ilusión, se cumplen. Por eso, no podíamos estar más felices de anunciar que Fernando Buendía seguirá guiando nuestro camino en este nuevo y apasionante reto en LF Challenge». Así anuncia Maristas el acuerdo con Buendía para seguir un año más de la mano. «Tras una temporada histórica donde no solo logramos el ascenso, sino que Fernando fue reconocido como el mejor entrenador de la categoría, toca seguir escribiendo páginas inolvidables para el baloncesto coruñés», añade el comunicado de la entidad colegial, que también asegura que mantiene su apuesta por la filosofía del entrenador: disfrutar, pero manteniendo un alto nivel de exigencia.

Un crecimiento exponencial

El desembarco de Maristas en la Liga Challenge ha sido fruto de una progresiva mejora a lo largo de las cuatro temporadas de Buendía en la banda del pabellón colegial. El primer curso fue difícil, con un descenso deportivo que, por fortuna para la entidad, se enmendó después. El cuadro coruñés bajó tras lograr solo 9 victorias y 15 derrotas sobre la pista, pero la renuncia del Olímpico de Madrid a su plaza en Liga Femenina 2 le reabrió las puertas. El club herculino aprovechó como nadie la segunda oportunidad que el concedió la vida para protagonizar un despegue meteórico hacia la parte alta de la tabla.

En la campaña 2023-24, Maristas se asentó en la zona noble con un quinto puesto a final de curso forjado a través de 15 partidos ganados y 11 perdidos en las 26 jornadas que disputó. Llegó a jugar fase de ascenso, pero cayó frente al Plasencia, el Castelló y el Iraurgui (actual Domusa Teknik). Curiosamente, los dos últimos volverán a cruzarse en su camino en la segunda categoría nacional.

La temporada 2024-25 sirvió para refrendar las buenas sensaciones y dejar claro que el proyecto coruñés no iba de farol. Terminó segundo, con 19 victorias —más que nunca hasta ese momento— y solo 7 derrotas a lo largo de la liga regular. En el play off disputado en Vilagarcía, se quedó a las puertas de la gloria tras caer en la penúltima ronda frente al Bosonit Unibasket, contra el que también se verá las caras en Challenge.

Lo mejor, sin embargo, estaba por llegar. El equipo de Buendía recuperó lesionadas, apostó por el talento joven, pero contrastado, y voló sobre la cancha para romper todas sus marcas y terminar como líder del Grupo B con un balance excelso de 23 triunfos y apenas 3 duelos perdidos en 26 jornadas. Un ritmo machacón que se confirmó en la eliminatoria definitiva del ascenso, frente al mejor equipo del Grupo A, el GEiEG catalán, al que la escuadra colegial venció por la vía rápida tanto en Girona como el pabellón coruñés.

Fer Buendía sigue desde la banda el partido del ascenso de Maristas contra el GEiEG. / CASTELEIRO

La receta para triunfar

El éxito de Buendía y Maristas no es flor de un día. El técnico se incorporó al timón del equipo femenino (al que ya había entrenado brevemente en la campaña 2016-17, con la intención de hacer crecer a la cantera y asentar el proyecto con un marcado acento coruñés. Lo logró. Con una mezcla de gente de la casa y jugadoras foráneas —tanto nacionales como internacionales— que elevan el nivel medio del vestuario, la fórmula ha derivado en un resultado más que satisfactorio para los intereses del club y del baloncesto coruñés.

Sendy Basáez, Marta Vulovic, Julia Razo, Solo Amusan, Nia Daniel, Nevena Dimitrijevic, Nuria Ríos, Brenda Fontana o Josefina Zeballos han ido sumando su granito de arena a un proyecto que han sostenido con sus propias manos las jugadoras de la casa como Andrea Pérez, Eugenia Filgueira, Laura Cervelo, Lucía Galán, Marina Feijoo, Raquel Botana o Sonia Bra. «Raquel y Eugenia son de aquí, Carla es de Arteixo, Sonia de Ferrol y Andrea de O Porriño. Cualquier niña tiene que soñar con jugar en Maristas porque está cerca. Si entrena y trabaja, puede llegar», apuntaba el preparador después de rubricar el ascenso contra el GEiEG.

Con el director de orquesta renovado, los siguientes pasos de la dirección deportiva pasan por anunciar la continuidad del bloque de jugadoras, de las cuales solo Sofía Arcos abandonará A Coruña tras recibir una oferta «difícil de igualar» por parte del Unicaja Mijas, el equipo de su tierra. «Va a ser un año complicadísimo, sobre todo por lo económico, pero en este bloque continúan el 95% de las jugadoras que estaban. Es imposible decirles que no subimos después de lo que hicieron. Maristas tiene que estar en Challenge cueste lo que cueste», explicó en LA OPINIÓN Susana Lousame.