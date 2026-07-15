El Leyma Coruña asegura su plaza en la Liga ACB

El Leyma Coruña ya es oficialmente nuevo miembro de la Liga ACB para la temporada 2026-27. La asamblea general de la Asociación de Clubes de Baloncesto, que integran los 18 conjuntos que militan en la máxima categoría, confirmó este miércoles el regreso del conjunto naranja a sus filas tras apenas un año. La organización acreditó que la entidad coruñesa cumplió todos los requisitos deportivos, económicos, administrativos y organizativos que establece para poder ingresar. En este ascenso le acompaña el Obradoiro, que también recibió luz verde para formar este curso el trío de equipos gallegos en la élite del baloncesto español.

La marea naranja vibró hace poco más de un mes al ver al Leyma Coruña confirmar una remontada con tintes épicos contra el Estudiantes en la Final Four. El club se puso a trabajar de inmediato para moldear un proyecto que ya cumplía los requisitos necesarios para regresar a la ACB apenas un año después de su descenso. En el verano de 2024, el Básquet Coruña recibió su primera luz verde para formar parte de la ACB. Era su primer ascenso, tuvo que gestionar un traslado del Palacio de los Deportes de Riazor al Coliseum por requisitos a cumplir en la instalación, además de otros formalismos económicos y financieros.

En esta ocasión, el club ya tenía los deberes hechos acerca de la pista. Tal como confirmó el presidente Pablo de Amallo en una entrevista con LA OPINIÓN, la entidad se ha centrado en las últimas semanas en cumplir todos los requisitos burocráticos necesarios para recibir la bienvenida en la asamblea general que se celebró este miércoles.

Pago de la participación

A finales del mes de junio, el club confirmó la solicitud de su plaza en la máxima categoría. Desde entonces, se centró en pasar la auditoría de cuentas y reunir la documentación que requiere la ACB. También anticipó el pago del valor de la participación. En total son 2,1 millones de euros, repartidos a lo largo de cuatro temporadas, siempre que el equipo siga en la élite. De este modo, este verano el Leyma solo tiene que abonar 525.000 euros más IVA.

Pablo de Amallo, en una entevista con LA OPINIÓN el pasado mes de junio. / Gus de la Paz

"Es un dinero que va a salir de las arcas del club y que no va a retornar hasta que volvamos a descender a Primera FEB", confirmó Pablo de Amallo. Añadió que este año "se va a abonar con los fondos propios del club", sin recurrir a ningún tipo de endeudamiento ni a una ampliación de capital.

Próximos pasos

Con la plaza en la ACB ya asegurada, el Leyma Coruña se enfoca ahora en su proyecto deportivo. El club tiene en nómina a ocho jugadores. Seis renovaron del curso pasado (Dídac Cuevas, Caio Pacheco, Paul Jorgensen, Guillem Jou, Jacobo Díaz y Dino Radoncic) y otros dos llegaron como fichajes, aunque ya conocían el club (Karlis Silins y Alonzo Verge).

Caio Pacheco entra a canasta presionado por un jugador del Palencia en la semifinal de la 'Final Four'. / Casteleiro

Quedan todavía cuatro fichas para completar una convocatoria de doce jugadores, con la opción de irse a un plantel de trece y asumir un descarte en cada partido. El club centra sus búsquedas en un pívot rápido y capaz de cerrar el rebote. Actualmente, solo tiene a un cinco y la pintura es la zona en la que más refuerzos necesita, también, para ofrecerle alternativas a Radoncic en el rol de alapívot. También tantea las opciones para cubrir el puesto de escolta, en el que cuenta únicamente con Paul Jorgensen tras confirmar la salida de Joe Cremo.

Por ahora, el director deportivo, Charlie Uzal, tiene ya asegurados cuatro jugadores cupo, el mínimo necesario para cada partido, y ha gastado una de las dos plazas de extracomunitarios en Alonzo Verge. Acertar con la segunda será vital para elevar las aspiraciones de un proyecto que quiere esquivar los errores que le condenaron en su primer paso por la ACB.

La ACB que le espera al Leyma

En su ingreso a la Asociación de Clubes de Baloncesto le acompaña el Monbus Obradoiro, equipo con el que mantuvo una feroz batalla por el liderato la temporada pasada en Primera FEB. Los compostelanos, con exnaranjas como Yunio Barrueta, Álex Galán, Olle Lundqvist y el técnico Diego Epifanio en sus filas, también recibieron la bienvenida de la máxima categoría. Los dos clubes de la provincia de A Coruña cubren las plazas que dejan el Gran Canaria y el Granada, que descendieron el curso pasado a la segunda categoría nacional.

Integrarán la liga con Valencia Basket, Barcelona, Real Madrid, Baskonia, UCAM Murcia, Joventut, Bilbao Basket, La Laguna Tenerife, Unicaja, Manresa, Girona, San Pablo Burgos, Lleida, Zaragoza y Breogán. Será la primera vez en más de 30 años en la que coincidirán tres conjuntos gallegos en la élite.