Mauro Seguín, la joya del atletismo coruñés que asombra en Europa: "Se trata de correr tranquilo, pero con el nivel de tensión justo"

"Yo empecé a hacer atletismo con seis años, pero hasta los trece o catorce no te dejan hacer vallas. Cuando comencé, me gustaron, me fue bien en las competiciones y ahí me quede". Mauro Seguín firmó hace diez días una marca de 50.51 al completar los 400 metros vallas en el campeonato de España sub 18 que se celebró en Castellón. El atleta de 16 años del Marineda Atlético no solo se consagró campeón nacional de la categoría y consiguió el billete para el Europeo, que se disputa esta semana en Rueti (Italia). Firmó la mejor marca europea de la temporada y la segunda mejor de la historia a nivel español en su primer año en la categoría sub 18 y apenas tres primaveras después de iniciarse en esta modalidad. No hay obstáculo que se le resista a una joya del atletismo coruñés que apunta maneras y quiere deslumbrar en el Viejo Continente.

"No contaba para nada con esta marca", reconoce con humildad sobre su participación en el campeonato de España a inicios de julio. "Antes de empezar la carrera te dejan una prueba hasta la primera valla. Mi entrenador me tomó el tiempo y estaba saliendo más rápido que en los entrenamientos. Notar el nivel de competitividad en un campeonato así te motiva más", explica Mauro Seguín. Él comenzó como cualquier niño en el atletismo, con carreras y diferentes distancias, pero las vallas son una modalidad restringida hasta la adolescencia. En su caso, los resultados le ayudaron a decantarse por esta disciplina. "Mi entrenador, Vicente Veiga, es el responsable de vallas de toda Galicia, eso siempre te motiva", añade.

El vallista coruñés, durante una prueba. / Cedida

Convencido del papel que tuvo el apoyo de su familia, sus compañeros y su club, no pierde el norte a pesar de llegar al Europeo de Rueti como el líder europeo del año y, por tanto, con el cartel de favorito. "Viajo con expectativas y ganas de defender el liderato. Estoy tranquilo, consciente de que soy capaz de hacer lo que hago en los entrenamientos. Habrá muy buenos atletas y siempre hay gente que sorprende. Se trata de ir tranquilo, pero con el nivel de tensión justo", reconoce Mauro Seguín. Este es todavía su primer año como sub 18 y la próxima temporada repetirá en la categoría, pero está decidido darlo todo sin mirar la edad de sus rivales: "Voy a demostrar todo lo que tengo".

Bruno Castro en triple salto

El atletismo coruñés tiene motivos para ilusionarse con este Europeo de Rueti. Junto al tartán y las vallas, tendrá que estar pendiente del triple salto masculino. El ferrolano Bruno Castro, del Coruña Comarca, se proclamó campeón de España sub 18 con una marca de 15.28 metros y consiguió el billete para la cita continental que se disputa entre este jueves y este domingo en tierras italianas. "Estoy algo nervioso porque es mi primera competición internacional, pero lo daré todo por intentar llegar a la final y, si se puede conseguir una medalla, iré a por ello", advierte con ilusión.

Bruno Casto (centro) en el podio del triple salto en el campeonato de España sub 18. / Cedida

Castro ya sabe lo que es competir y triunfar bajo la presión de los resultados. Consiguió ser el mejor de España en triple salto con una exhibición hace apenas diez días. "Tuve muy buenas sensaciones. Estuve liderando la competición desde el primer salto. Me lo tomé con más calma, decidí arriesgar más y salieron las marcas", reflexiona sobre su participación en el nacional. El ferrolano, que también se decantó por el triple salto gracias a los resultados obtenidos en competiciones, quiere crecer y buscar nuevos éxitos en su disciplina. Todavía tendrá un año más en categoría sub 18 para seguir apuntando maneras.

Irma Veiguela, con la "espinita" en medio fondo

La mugardesa Irma Veiguela se quedó a apenas dos segundos de seguir sus pasos en Rueti. La mediofondista del Club Ourense Atletismo entrena con José Carlos Tuñas en Elviña y se proclamó campeona de España sub 18 en los 1.500 metros con un tiempo de 4:19.11. "Llevaba insatisfecha unas temporadas, pensaba que podía dar mucho más. Cambié de club y de entrenador y por fin salió todo el trabajo que llevaba haciendo", expresa.

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Irma Veiguela, al frente en la prueba de 1.500 metros. / Cedida

Comenzó en el atletismo con cuatro años y, hace apenas un par, empezó a especializarse en el medio fondo. "800 metros es tácticamente más difícil porque es más velocidad que fondo. El 1.500, que empecé a preparar este año, te permite arreglar algún fallo", detalla. Aunque no podrá estar en Rueti por una diferencia de tiempo que creer ser capaz de batir, no deja que "esa espinita" la desmotive. "El año que viene, en sub 20, hay Europeo y Mundial", apunta con ilusión.