Eugenia Filgueira, capitana de Maristas: "Me hace ilusión como coruñesa jugar con un club de la ciudad en una categoría profesional"

Sparking Truth Maristas afronta con ilusión, mesura y responsabilidad su estreno esta temporada en la Liga Challenge. Nadie conoce mejor que Eugenia Filgueira el esfuerzo que le ha costado al equipo coruñés crecer, paso a paso, hasta alcanzar la segunda categoría del baloncesto español. "El objetivo prioritario es lograr la permanencia, igual que cuando ascendimos a Liga Femenina 2. Luego, disfrutar un poco de los entrenamientos, los partidos y la categoría, a ver hasta dónde podemos llegar", advierte la capitana, que ya confirmó su renovación para liderar una campaña más el proyecto colegial.

"Me hace especial ilusión como coruñesa jugar con un club de la ciudad en una categoría profesional", reconoce Eugenia Filgueira. Tras más de una década en las filas de Maristas, ha visto crecer como nadie un proyecto que nunca ha perdido su esencia. Es un club de colegio, orgulloso de su cantera y que no renuncia nunca a su valor formativo. Con esa identidad grabada a fuego, el proyecto que dirige en las últimas temporadas Fernando Buendía logró consolidarse y elevar sus aspiraciones en Liga Femenina 2 hasta que, el curso pasado, nadie pudo parar a una escuadra casi invencible.

El proyecto de Maristas

"La continuidad del grupo nos ayudó mucho", recuerda Eugenia. Este año, a pesar del salto de categoría, la entidad mantendrá a la mayoría de las jugadoras que obraron el ascenso. Solo está contemplada la marcha de Sofía Arcos, que regresa a casa para sumarse a las filas del Unicaja. Esa línea continuista, que ya lleva tres años en el seno del club, puede tener pros y contras en una categoría más exigente. "Es bueno porque otros equipos, al inicio de temporada, pueden estar en proceso de conocerse aunque tengan mejores jugadoras. Nosotras ya tenemos esos automatismos y podemos empezar un paso por delante. Luego, a ver cómo suplimos la diferencia de nivel", sopesa la jugadora de Maristas.

Serán pocos, pero selectos, los refuerzos que contempla el equipo coruñés. Lo que pretenden mantener intacto es el lugar donde disputarán sus partidos: el polideportivo del colegio. "Es muy importante para el colegio y para el club. Es donde entrenamos y estamos habituadas a esa pista", resalta Eugenia. El recinto necesita una serie de obras y reformas para adecuarse a las exigencias de la Liga Challenge, en aspectos como la megafonía y los marcadores. En la mente de Filgueira está, también, revivir a diario el ambiente que se formó en la fase de ascenso contra el GEiEG. "Si conseguimos que se llene como en el último partido, será muy bonito.

Eugenia Filgueira sostiene el título de campeonas de Liga Femenina 2 tras ganar al GEiEG en la fase de ascenso. / Casteleiro

Aunque el ascenso pone a Maristas en el segundo escalón del baloncesto nacional, la rutina diaria de sus jugadoras no cambia de la noche a la mañana. Saben que tendrán que elevar las prestaciones en la pista a mismo tiempo que compaginan el baloncesto con sus vidas personales. "Compaginamos estudios y trabajo con esto. Yo trabajo como ingeniera de caminos en una empresa constructora. Les agradezco que me faciliten compatibilizarlo todo, especialmente en pretemporada con las sesiones dobles de entrenamiento", se sincera Eugenia Filgueira. Promete, sin importar el rival ni las circunstancias, "intentar ganarle a cualquiera" y seguir siendo un ejemplo del presente y el futuro que tiene del baloncesto coruñés.

Renovación de Nuria Ríos

Eugenia Filgueira fue la primera jugadora renovada por Maristas para esta temporada, pero no es la única ni la última. El club confirmó la continuidad de Nuria Ríos, otro de los pilares del proyecto del ascenso. La andaluza llegó hace dos campañas a A Coruña y se convirtió en una de las estrellas a las órdenes de Fernando Buendía. Es ya una de las capitanas y repetirá su rol protagonista el próximo curso.

Nuria Ríos, durante un ataque de Maristas la temporada pasada. / Iago Lopez

En los próximos días continuará el carrusel de confirmaciones para el nuevo curso. Con el valor de la cantera, del talento de proximidad y de los fichajes efectuados en los últimos cursos, el club aspira a asentarse con esfuerzo en la Liga Challenge.