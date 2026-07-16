La selección española sub 20 de Carles Marco ya está en semifinales del Eurobasket

Mientras el Leyma Coruña confirma su plaza en la Liga ACB para la próxima temporada y rastrea el mercado en busca de escoltas y pívots, Carles Marco confirma las dotes en el banquillo que ya evidenció durante la temporada pasada en el Coliseum. El técnico catalán, que compagina su puesto de entrenador naranja con el de seleccionador nacional sub 20, ya está en semifinales del Eurobasket con sus pupilos. España derrotó este jueves a Alemania (69-88) en cuartos de final y confirmó que es una seria contendiente al título continental. Su próximo rival, ya en la lucha por las medallas, saldrá del emparejamiento entre Serbia y Grecia.

España y Carles Marco no se presentaron el el Eurobasket sub 20 de Liubliana para perder el tiempo. Después de firmar una fase de grupos perfecta, con triunfos de autoridad contra Bélgica, Croacia y Grecia, el combinado nacional que dirige el entrenador del Leyma Coruña no ha dejado de mostrar su superioridad en las rondas eliminatorias. Apeó este miércoles a Rumanía en octavos de final (77-59) y no tuvo reparos en conseguir una diferencia similar en el marcador este jueves frente a la selección de Alemania en cuartos de final.

Con Jorge Carot y Raúl Villar al frente, España mantuvo el pulso de los germanos en el primer cuarto y comenzó a cimentar su triunfo antes del descanso, al que llegó con una renta de seis puntos (37-43). En la segunda parte, los alemanes no lograron reducir las diferencias y terminaron cediendo a la selección española, que amplió parcial a parcial su tanteo hasta rozar los 20 puntos de colchón en el bocinazo final. Carles Marco se queda, ahora, a dos partidos de poder regresar al Leyma Coruña para iniciar la pretemporada con la vitola de ser campeón de Europa.

El proyecto del Leyma de Carles Marco

Mientras el técnico de Badalona avanza ronda en el Eurobasket, el Leyma Coruña no está quieto en los despachos. Además de cumplir todos los requisitos para entrar a formar parte de la Asociación de Clubes de Baloncesto, el equipo naranja trabaja en la confección de su nuevo plantel.

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Son ocho los jugadores ya confirmados. Seis renuevan tras lograr el ascenso (Dídac Cuevas, Caio Pacheco, Paul Jorgensen, Guillem Jou, Jacobo Díaz, Dino Radoncic) y otros dos son fichajes (Karlis Silins y Alonzo Verge). Los recién llegados ya conocen el Coliseum al haber pasado por las filas del equipo coruñés en el último tramo de la temporada 2024-25.