Casi 2.000 abonados del Deportivo se suman a la marea verde del Liceo

La campaña de abonados del Deportivo está en marcha y, pese al malestar que ha despertado entre el incremento de los precios y las condiciones impuestas a la grada de Marathón Inferior, el Liceo está siendo uno de los grandes beneficiados. El club que preside Daniel Echeverría ha comunicado este viernes que el número de abonados deportivistas que han pagado el suplemento de la entidad colegial asciende a 1.820 en la primera semana. La masa social blanquiazul puede hacerse socia del equipo que dirige Juan Copa por cinco euros más en su carné. Por el momento, esa es la única manera que existe de vincularse con la entidad verdiblanca, ya que la campaña propia tardará en salir, debido al largo verano que tiene por delante el club que capitanea Dava Torres, que no comenzará la pretemporada hasta el 31 de agosto.

Buen ritmo para asegurar el fortín

Los 1.820 deportivistas que han reservado localidad en el Palacio de los Deportes de Riazor suponen el 36% de los más de 5.000 que se vincularon en la temporada 2025-26. En total, el curso pasado el combinado verdiblanco contó con el respaldo y el apoyo económico de 6.500 abonados que empujaron al equipo hacia una de sus mejores temporadas en el último lustro. La clasificación para la Final a 8 en la WSE Champions League, la conquista de la undécima Copa del Rey en Sant Sadurní d'Anoia y el liderato de la OK Liga al término de la fase regular de la competición 13 años después quedaron empañados por el cruel desenlace de la final del play off ante el Igualada, en la que los penaltis separaron a los liceístas del título liguero. El liceísmo, sin embargo, respondió desde la grada tanto en A Coruña como a domicilio y ese fue el balance más positivo del año.

La plantilla del Liceo agradece el apoyo de la afición en Riazor al término de un encuentro. / GUS DE LA PAZ

«Nunca en mi vida había visto a tanta gente acompañarnos cuando jugamos fuera de Galicia y tenemos que estar muy agradecidos por ello, porque lo hace más fácil», relataba el ya exportero Martín Rodríguez en LA OPINIÓN el pasado mes de mayo. «Cuando ves que, de 4.000 personas que puede haber aquí [en el Palacio de los Deportes] viene más de la mitad a verte, sabes que la gente quiere cosas y tenemos que dárselas. Nos ha costado mucho que vengan y nuestro trabajo es intentar que se queden. Es nuestra obligación, pero estamos encantados de hacerlo», añadía el coruñés. Juan Copa, en diciembre, se expresó en la misma dirección y recalcó la importancia de actuar como local con la grada enchufada: «Riazor es vital y la afición también. Tiene que ser inexpugnable, porque fuera de casa es complicado ganar. Esto tiene que ser un fortín ya no solo en liga, que lo es, también en Europa. Los partidos en el Palacio son fundamentales para sumar».