El Barcelona y el Caldes, primeros escollos en la hoja de ruta del Liceo 2026-27

El hockey sobre patines de A Coruña ya conoce su recorrido en la temporada 2026-27. La ciudad contará con siete representantes en los tres primeros peldaños del escalafón nacional: el Liceo y el Marineda Hockey en OK Liga masculina y femenina, Dominicos y Compañía de María en OK Plata masculina y el Liceo B, Compañía B y Oleiros en OK Bronce. La segunda y la tercera competición echarán a rodar a finales septiembre, mientras que las máximas categorías comenzarán en octubre con fechas por confirmar, a la espera de la World Skate oficialice el calendario internacional.

Montaña rusa para el Liceo

El cuadro que dirige Juan Copa comenzará la nueva temporada liguera en la Torre Roja frente a un Caldes salvado de carambola. El equipo catalán, de hecho, descendió deportivamente, pero compró la plaza del filial del Igualada, que no pudo ascender, pese a terminar como campeón del Grupo Sur de la OK Plata.

La primera jornada deparó varias bombas en el calendario general, como el choque entre el Igualada y el Barcelona en el Palau o el derbi que medirá al Reus y al Calafell en el Palau d'Esports reusense.

Antes de comenzar la liga, sin embargo, la escuadra coruñesa se rodará en la Supercopa de España. El Liceo, cabeza de serie por haber ganado la Copa del Rey en Sant Sadurní d'Anoia el pasado curso, se medirá en semifinales al Barça el 24 de octubre y, de pasar, se vería las caras en la final el domingo 25 contra el vencedor del Igualada-Calafell.

El camino del Marineda

El Marineda vivirá su estreno en la OK Liga femenina como local. El equipo de Ángel Galmán debutará en casa, con un cara a cara frente a un Sant Cugat que acabó como noveno clasificado la pasada temporada. El Esneca Fraga de la coruñesa María Sanjurjo se medirá en la primera jornada al Vila-sana, en un choque de gigantes entre los dos grandes aspirantes no solo a levantar el título español, sino también a triunfar en Europa. Ambas escuadras son, de hecho, campeonas de la WSE Champions League y de la competición doméstica, respectivamente. El Vila-sana, además, levantó la Copa de la Reina, que este curso se disputará entre el 15 y el 18 de abril.

OK Plata y OK Bronce

Quienes rodearán en rojo el inicio de la OK Plata serán Compañía de María y Dominicos, que estrenarán la temporada de manera oficial con un derbi entre ellos con la escuadra de Álex Canosa como local. Un enfrentamiento fratricida entre dos equipos renovados, con sonados regresos en el cuadro de Riazor, como los de Pablo del Río o el de Álex Roca, pero también en el de la Ciudad Vieja, donde Pablo Cancela sumará experiencia al proyecto continuista que comanda Pablo Togores desde el banquillo. Cancela, precisamente, vivió el derbi de la primera vuelta del curso pasado con la camiseta de Compañía, en una breve etapa en el club. Los otros dos equipos gallegos de la categoría, Ordes y Escola Calvo Lubiáns, abrirán la liga contra el Oviedo Roller y el Congrés catalán, respectivamente.

Lance del Dominicos-Compañía de la campaña 2025-26 en OK Plata. / CARLOS PARDELLAS

El curso en la segunda categoría arrancará el fin de semana del 26 de septiembre y cerrará la fase regular el 29 de mayo de 2027. El play off de ascenso a OK Liga se jugará entre el 5 y el 13 de junio. La Copa Princesa, a la que acceden los mejor clasificados de los grupos norte y sur, tendrá lugar el 6 y 7 de marzo.

En la OK Bronce, por su parte, el filial de Compañía comenzará a domicilio ante el Oviedo Booling, el Liceo B será local frente al Compostela y el CH Oleiros empieza con descanso, por lo que se estrenará en la segunda jornada.