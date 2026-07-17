El Liceo completa el rompecabezas: Edu Lamas, Franco Platero y Eloi Martínez cierran la plantilla 2026-27

El Liceo ha solucionado el puzzle del mercado estival. Sin prisa, pero sin pausa, el conjunto que preside Daniel Echevarría ha cerrado su vestuario para la temporada 2026-27 con diez hombres, uno menos de los que manejó Juan Copa la pasada temporada. Casi un mes después de la durísima derrota frente al Igualada en el Palacio de los Deportes que le costó el título de OK Liga, los ecos de los penaltis errados todavía resuenan entre las paredes del recinto coruñés. Pero, mientras los verdiblancos cierran sus heridas, el verano deshoja las páginas del calendario. César Carballeira se subió a su último gran tren deportivo y ya ejerce como nuevo jugador del Porto. Martín Rodríguez ha colgado las guardas. Nil Cervera espera a que el Sporting de Portugal oficialice su llegada. Y Tombita se guarda las cartas de su futuro bajo la manga. El club, mientras, colorea de verde y blanco las nuevas piezas del rompecabezas coruñés. Edu Lamas, Eloi Martínez y Franco Platero vestirán la elástica colegial a partir del mes de agosto y serán presentados en las próximas semanas. Tres fichajes por cuatro salidas. Plantilla corta, de solo una decena de jugadores, que facilitarán las rotaciones del técnico liceísta, pero exigirán rendimiento y minutos a todos y cada uno de sus integrantes.

Segundas oportunidades

Franco Platero ha sido el último en subirse al barco del Liceo. El internacional argentino vivirá su segunda etapa en Riazor después de vestir la zamarra coruñesa entre 2019 y 2021, un periodo en el que disputó 65 encuentros y rubricó 28 goles. A su palmarés personal, además, añadió una Copa del Rey contra el Barcelona en el Palacio de los Deportes. En 2021, la llamada del Oliveirense le abrió las puertas del hockey sobre patines portugués y, en Oliveira de Azeméis, Platero ha sumado experiencia durante las últimas cinco campañas hasta completar sus vitrinas —ampliamente pobladas en Italia antes de desembarcar en Galicia por primera vez—con una Supercopa de Europa. En Portugal ha firmado 39 tantos, solo once más que los que anotó en A Coruña en la mitad de tiempo.

A sus 33 años, el argentino llenará el hueco de Nil Cervera. Defensa consolidado, pero también con capacidad para ir arriba y abrir partidos, aportará maestría a una zaga verdiblanca en la que Edu Lamas suplirá a su amigo y excompañero César Carballeira. Así, Juan Copa suma músculo, veteranía y quilates con dos piezas contrastadas en escenarios de máxima exigencia. Pierde la frescura y la juventud de Cervera, pero gana bagaje, fortaleza y kilómetros en las ruedas. Dos ejes fundamentales para un conjunto que vive, en muchas ocasiones, de su solidez en la retaguardia y la fiabilidad de Blai Roca bajo los palos.

Edu Lamas conduce un ataque del Liceo frente al Lloret en 2017. / CARLOS PARDELLAS

En la portería, precisamente, se vivirá otro de los movimientos del verano, con la promoción de Eloi Martínez del filial. El portero, formado en las categorías inferiores del conjunto colegial, ocupará la vacante de un Martín Rodríguez ya retirado tras una trayectoria teñida en verde y blanco, con breves estadías en Cerceda, Alcobendas o el hockey francés. «Tenemos gente por detrás que se merece entrenar y jugar con el primer equipo y creo que para mí ya está», declaró el coruñés en LA OPINIÓN el pasado mes de mayo, antes de dar el relevo entre los hierros del Palacio de los Deportes de Riazor.

El bloque continúa

Las tres incorporaciones que aportarán sangre nueva sobre el parqué de Riazor se sumarán a un grupo consolidado que la pasada temporada demostró que sabe ganar con creces. Dava Torres, con el brazalete de capitán alrededor del brazo, volverá a liderar a un vestuario hambriento que suma perfiles expertos para seguir peleando por todos los títulos posibles. Blai Roca seguirá siendo un seguro de vida en su segunda temporada en A Coruña, igual que un Nuno Paiva que, además de haber entrado en el quinteto ideal de la OK Liga 2025-26, conquistó a la parroquia liceísta a base de calidad y trabajo. El luso fue uno de los jugadores renovados durante la última campaña, como Bruno Saavedra. Aunque media Europa suspire por él tras su temporada de consolidación entre los grandes, el destino del compostelano continuará vinculado al Liceo, al menos, dos cursos más.

Junto a Bruno, Jacobo Copa será el encargado de bajar la media de edad y ejercer, un año más, de benjamín rebelde y sin temor. En el extremo opuesto se encuentra Toni Pérez, quien espera seguir rindiendo al máximo nivel después de que una grave lesión contra el Bassano le cortase las alas en el mejor momento de la temporada pasada. El infalible Arnau Xaus, que en silencio y sin florituras volvió a cerrar el curso en el podio de goleadores verdiblancos, completa una plantilla que seguirá dirigiendo Juan Copa.