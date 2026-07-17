Lukas Uleckas refuerza el juego exterior del Leyma Coruña en ACB

El perímetro del Leyma Básquet Coruña tiene un nuevo integrante. Lukas Uleckas (Lituania, 1999) se incorpora al conjunto de Carles Marco para fortalecer el poderío exterior en la segunda etapa naranja en la Liga ACB. El lituano, de 1,99 metros de estatura, procede del Juventus Utenus de su país natal y destaca por su versatilidad, pues puede actuar tanto de alero como de alapivot. El club que preside Pablo de Amallo destaca de él su «intensidad defensiva, su capacidad reboteadora y su gran lectura de juego» y valora que aportará «equilibrio y polivalencia» en ambos extremos de la pista.

Primera experiencia fuera de Lituania

Uleckas dio sus primeros pasos en el baloncesto en el Zalgiris Kaunas, un club en el que fue progresando y creciendo hasta llegar al primer equipo en la temporada 2018-19. Con el equipo lituano llegó a debutar en la Euroliga. Después de esa primera experiencia, sumó minutos en la competición de su país hasta explotar en las filas del BC Šiauliai, donde firmó unos promedios de 11,5 puntos, 5,8 rebotes y 2 asistencias por encuentro que le sirvieron para consolidarse como uno de los mejores jugadores exteriores de la competición. En la última temporada defendió la camiseta del Juventus Utenos, donde promedió 12,3 puntos, 6,3 rebotes y 3,1 asistencias y terminó como el cuarto mejor reboteador del torneo.

Al tiempo que ganó peso en la liga lituana, también acumuló experiencia en Europa, con cinco participaciones en la Basketball Champions League en las seis últimas campañas. Jugó con las categorías inferiores de la selección de Lituania.

Una pieza más

La llegada de Uleckas es la tercera incorporación de un Leyma que ya sumó a Alonzo Verge y a Karlis Silins a su vestuario de ACB. El club naranja, que lo primero que hizo tras el ascenso fue garantizar la continuidad de Carles Marco en el banquillo, cuenta ahora mismo con nueve jugadores en nómina. Además de los fichajes, la dirección deportiva que encabeza Charly Uzal ha firmado las renovaciones de Dino Radoncic, Caio Pacheco, Guillem Jou, Dídac Cuevas, Paul Jorgensen y Jacobo Díaz.

En el apartado de salidas, Abdou Thiam, Mus Barro, Joe Cremo, Danilo Brnovic, Strahinja Micovic y Macachi Braz siguen sus caminos lejos de A Coruña, mientras que el futuro de Ilimane Diop continúa siendo la única incógnita pendiente de resolver.