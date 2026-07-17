Raquel Botana, cuarta renovación de Maristas para la Liga Challenge 2026-27

Suma y sigue Maristas en la confección de su proyecto 2026-27 en Liga Challenge. Después de anunciar las vinculaciones de la capitana Eugenia Filgueira y de Nuria Ríos, así como del técnico Fernando Buendía, el club coruñés ha hecho público el acuerdo con Raquel Botana para defender la camiseta colegial una campaña más. La pívot coruñesa, formada en la cantera de la entidad y máxima exponente de la filosofía que defiende Buendía de apostar por la gente de la casa, seguirá ligada al equipo de su vida en el salto a la segunda categoría del baloncesto nacional.

«Raquel es la prueba viva de que los sueños que nacen en Maristas pueden llegar a tocar el cielo. Con su entrega bajo el aro y esa forma de vivir cada rebote como si fuera el último, se ha ganado algo más que respeto: se ha ganado el corazón de cada persona que nos anima desde la grada», reza el texto con el que la entidad colegial presenta su renovación. La califican, además, de «espejo» para las jugadoras de la base y de «alma» que mantiene viva la identidad del club.

De menos a más

La irrupción de Botana en el primer equipo de Maristas fue paulatina. Primero, fue ganando presencia como canterana que destacaba por su altura —casi 1,90 metros— y por su destreza bajo el aro. Después, ya en las filas del equipo sénior, logró asentarse a base de trabajo pese a compartir posición con jugadoras más contrastadas en Liga Femenina 2. Imprescindible dentro del vestuario y en el día a día, la pívot coruñesa tuvo protagonismo en la última temporada a las órdenes de Fer Buendía, en la que promedió 3,3 puntos, 4,4 rebotes, 0,4 asistencias y un 3,9 de valoración para contribuir a lograr el histórico ascenso con apenas 22 años.

«El hecho de tener aquí a todas estas niñas y que se puedan ver reflejadas en nosotras cuando jugamos, es increíble. Nos motivan un montón, ojalá se pueda repetir muchísimas veces más», valoraba la interior después de conseguir el ascenso frente al GEiEG el pasado mes de mayo, en un pabellón abarrotado de jugadoras de la base que coreó su nombre por encima del resto.