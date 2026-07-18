El 5 Coruña refuerza su apuesta por la base en su año de consolidación en Segunda B: «Sigue el 95% de la plantilla, la identidad pesa más que los euros»

«Muchos chicos declinaron ofertas suculentas porque quieren seguir en el 5 Coruña y, como decimos siempre, creen en nuestra idea. La identidad pesó más que los euros». Satisfecho, orgulloso y feliz. Así se muestra el director deportivo del 5 Coruña, Pachi Fernández, cuando habla de los movimientos de mercado que está llevando a cabo el club coruñés. Para su segunda campaña en Segunda B, la que debe suponer el asentamiento total en la categoría después de un estreno exitoso, «el 95% de los jugadores» continuarán vinculados a la entidad que compite en Novo Mesoiro. Pese a que la idea inicial ya era esa, el elevado número de renovaciones, es «increíblemente gratificante».

Desde el club, agradecen la fidelidad y el compromiso de un vestuario que destacó en su año de debut y pudo haber sido desmantelado. Por ofertas, desde luego, no fue. «Gracias al buen trabajo que hicimos tanto el club como los chicos, varios jugadores tuvieron muy buenas opciones económicamente, ya no solo de la misma categoría, sino de alguna superior. Nosotros intentamos que todos tengan un gran sentimiento de pertenencia y que, cuando el proyecto deportivo es parecido, opten por quedarse», explica Fernández. El cuerpo técnico, encabezado por el propio Pachi junto a Toochy González, también se mantiene.

Altas y bajas

Pese a la gran cuota de renovaciones, hay una baja que duele en el seno de la entidad rojilla: la de Álex López. El hasta ahora capitán y estandarte defensivo del cuadro que dirigen González y Fernández, emprendió la semana pasada rumbo a la Segunda División para enrolarse en las filas del Jaén Avanza y debutar en la categoría de plata. «La oferta superaba todo lo que el 5 Coruña podía ofrecerle y, al final, entendemos que los chicos tienen que seguir sus sueños. El que puede permitírselo, es normal que intente dar un pasito más y jugar en una competición superior», reflexiona el director deportivo. Para el equipo, la baja de López es «sensible», porque se había convertido en el gran «especialista defensivo» del esquema colectivo.

Álex López, en una acción del 5 Coruña-Coruxo en Novo Mesoiro el curso pasado. / Iago Lopez

Mientras Álex López emprendía el camino de salida, otros jugadores, como Héctor Rilo, tomaron el de entrada. Hermano de Yerai, uno de los jugadores más destacados del curso pasado, se incorpora a la plantilla procedente del Villalba tras ser formado en O Parrulo. «Ya lo conocíamos, además de por ser el hermano de Yerai, porque tuvimos el lujo de trabajar con él en la selección gallega sub 16 y sub 19», indica Fernández, que lo define como «un chico muy joven, que conoce la categoría, muy solvente, muy polivalente y muy competitivo». Por otro lado, el club también se ha hecho con los servicios de Dani Fernández, que el curso anterior defendió la camiseta del Lugo Sala y esta temporada estudiará INEF en A Coruña. «Es un jugador que, de no ser por su situación académica, no nos podíamos permitir. Es la ventaja de tener la universidad cerca. Ya estuvo en dinámica del primer equipo cuando estaban en Segunda. Es muy físico, muy intenso, con muy buena primera línea y que va bien al cuerpo a cuerpo», expone. El club no descarta incorporar «un par de jugadores más» antes de comenzar la pretemporada el próximo 4 de agosto.

A mayores, el primer equipo se nutrirá del talento emergente que destaca en el juvenil o el filial y que el año pasado, como fue el caso de Iago Ponte, ya fue diferencial en los planes de Toochy y Pachi.

Metas sobre la pista

La continuidad del grupo es clave, más allá de la química en el vestuario, porque los jugadores rojillos contarán con un año más de experiencia en las piernas. «La temporada pasada, pecamos de novatos durante todo el año. Nos sorprendió mucho la penalización de cada error. En Tercera, pierdes una bola y no pasa nada. En Segunda B, acaba en gol», analiza Pachi Fernández, que confía en que la plantilla ya «ha pasado ese proceso de aclimatación» y podrá «afrontar cada partido desde una perspectiva distinta» para «empezar la liga en igualdad de condiciones» con los rivales más veteranos.

La Segunda B volverá a exigir el máximo rendimiento posible al 5 Coruña. Ninguno de los equipos de su grupo que jugó el play off de ascenso logró subir, por lo que gigantes como el Leis Pontevedra, el Noia B, el Salamanca o el Lugo Sala repetirán en la categoría de bronce. A mayores, se suman proyectos «interesantes» que suben desde abajo, como el Compostela o el Ribeira, y otros de la zona media, como el Benavente, que se han «reforzado muchísimo». «Va a ser muy parecida a la liga del año pasado, estaremos en esa guerra. Para nosotros, la clave va a ser no empezar tan mal como el año pasado y tener más paciencia», señala Pachi. Según el entrenador, lo más importante es «intentar estar en la zona tranquila» y que sea «la propia liga» quien determine si el equipo debe preocuparse más «de mirar hacia arriba o de mirar hacia abajo». El objetivo lo tienen claro: «La permanencia».