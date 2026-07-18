El CRAT asegura la continuidad de la chilena Chía Alfaro

Después de las despedidas y los primeros fichajes, el CRAT Rialta comienza a comunicar las renovaciones de cara a la campaña 2026-27. El club coruñés jugará un curso más en la Liga Iberdrola, la máxima categoría del rugby femenino nacional, tras conseguir una agónica permanencia en la jornada final de la pasada temporada que, debido a una carambola, impulsó a las herculinas a jugar el play off por el título. Una de las grandes referentes de la última plantilla coruñesa fue Carolina Alfaro, Chía, que destacó todo el año como una de las mejores jugadoras de la categoría. La chilena, que aterrizó en el Elviña durante el verano de 2025 procedente del Cocos, continuará una campaña más en A Coruña.

Balance positivo

El impacto de Chía en el juego del CRAT fue inmediato. Desde el principio, la chilena asumió galones y aceptó la tarea de liderar sin complejos a la escuadra que el año pasado dirigieron Pablo Artime y Juan Pablo Chorny. En un vestuario plagado de jugadoras jóvenes, muchas veces forzadas a dar pasos prematuros debido a las lesiones de las estrellas coruñesas como Maica Martí o Mariana Romero, Alfaro aportó veteranía y experiencia a un grupo que, pese al sufrimiento en liga, fue capaz de alcanzar la final de la Copa de la Reina.

Los números también avalan su buen rendimiento. Con la campaña concluida, Alfaro ha sido capaz de terminar el en top 3 de la Liga Iberdrola en dos categorías individuales: la de más ensayos convertidos a lo largo del año (22) y la de patadas de castigo ejecutadas con éxito (6).

«La que ha sido nuestra 10 durante prácticamente toda la temporada, continuará una temporada más con nosotras, aportando su experiencia, visión de juego y juego al pie», informó el CRAT en sus redes sociales. La jugadora chilena, por su parte, indicó en LA OPINIÓN tras su incorporación a la entidad coruñesa que el equipo gallego siempre le había transmitido «buena vibra» y habló positivamente sobre la evolución y la madurez del grupo al final de temporada: «Siempre hemos funcionado como un equipo. Hay personas que pueden destacar de manera puntual, pero todas nos esforzamos. Yo tenía fe en que los resultados iban a llegar».

Chía Alfaro, con el balón en las manos durante un ataque del CRAT esta campaña. / CASTELEIRO

Cambio de ciclo

Este verano, el CRAT Rialta vivirá un nuevo proceso de reciclaje para evitar el sufrimiento de los dos últimos cursos. Pablo Artime y Juan Pablo Chorny ya han dado un paso a un lado y abandonan el banquillo del Arquitectura Técnica para que tome su relevo un cuerpo técnico con ideas frescas y energías renovadas.

En cuanto a la plantilla, la entidad que preside Aurelio de Tena ha comunicado cuatro bajas oficiales: Daniela Baeza, Catalina Luxora, Oihane López y María Morant. La catalana Sara Rodríguez, procedente del Barça, y la gaditana Idaira García, del Cocos y que ya había jugado en A Coruña, son las dos primeras incorporaciones al ambicioso proyecto 2026-27.