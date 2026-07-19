Baloncesto
Carles Marco, medalla de Bronce con España en el Europeo Sub 20
El entrenador del Leyma, quien también dirige en la FEB, ganó el partido del tercer y cuarto puesto frente a Francia
Carles Marco regresará al Coliseum para comenzar la pretemporada del Leyma Básquet Coruña con una medalla de bronce alrededor del cuello. El técnico del conjunto naranja ha dedicado parte de su verano a dirigir a la selección española Sub 20 en el Campeonato de Europa de Eslovenia y la escuadra nacional ha cerrado su participación continental con un meritorio tercer puesto. Tras caer en semifinales contra Serbia (65-72), España se rehizo para volver a su mejor versión en la final de consolación y subirse al podio después de imponerse a Francia (54-65). El triunfo sitúa al combinado español entre los tres mejores equipos del Viejo Continente en su categoría por primera vez desde el año 2022.
El desarrollo del encuentro
España quiso mandar desde el principio y anotó los primeros puntos del choque, pero el cuadro francés se repuso rápidamente e impuso su condición de favorito en el primer cuarto, en el que fue capaz de lograr pequeñas ventajas para llegar al segundo acto por delante en el marcador. Pero los equipos de Carles Marco, tal y como la afición coruñesa pudo comprobar a lo largo de la temporada pasada, no entienden de bajar los brazos. Remontó en el segundo periodo tras un gran esfuerzo defensivo (27-31) y abrió brecha justo después del descanso para alcanzar una ventaja de ocho puntos en el luminoso (33-41).
El encuentro se rompió definitivamente en el último cuarto, en el que Andrés Amón (el MVP del partido) se hizo gigante en la pintura. El conjunto español resistió desde el esfuerzo colectivo los envites franceses y los chispazos individuales de las estrellas galas.
El camino al podio
El tercer puesto es el broche de bronce a un torneo en el que España ha jugado desde la unidad, la solidez y la verticalidad, con un baloncesto dinámico y atractivo en el que el peso del colectivo se impuso al protagonismo individual. Made in Marco.
La escuadra española arrasó en la fase de grupos. Se impuso con autoridad a Bélgica(58-81), doblegó a Croacia (84-60) y venció a Grecia (67-81) para pasar sin un resquicio de duda a la fase de las eliminatorias. En octavos superó a Rumanía con claridad (77-59), en cuartos pasó por encima de Alemania (69-88) y solo hincó la rodilla en semifinales, ante un Serbia que ha cargado durante todo el torneo con el cartel de gran favorita, precisamente, junto a Francia.
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