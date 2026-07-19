Maristas y Sonia Bra separan sus caminos tras el ascenso a la Liga Challenge

Después de una semana de renovaciones, en la que ha comunicado las continuidades de Fernando Buendía, Nuria Ríos, Eugenia Filgueira y Raquel Botana, la actividad en los despachos del Sparking Truth Maristas cambia de rumbo. Concretamente, hacia la puerta de salida, tras la despedida este domingo de Sonia Bra de la entidad colegial. La ferrolana, de 23 años, firmó en la escuadra coruñesa hace dos temporadas, en las que ha jugado dos fases de ascenso y logró el salto a la Liga Challenge pese a compaginar la plantilla sénior con el filial.

El protagonismo de Bra en el primer equipo ha sido casi residual. En su primera campaña, disputó 22 encuentros, pero promedió 0,7 puntos, 0,7 rebotes y 0,2 asistencias en apenas 5:41 minutos por duelo. El curso pasado, jugó 16 partidos con medias similares. Aun así, dentro del vestuario ha sido una pieza valorada por su compromiso, trabajo y constancia, que también ejerció labores de entrenadora en los equipos de la base.

«Gracias por tu entrega y por formar parte de nuestra historia. Te deseamos muchos éxitos en el futuro», reza el texto que el club colegial le dedica en sus redes sociales.

Proyecto continuista

La baja de Sonia Bra no alterará demasiado los planes de Fernando Buendía y la dirección deportiva de Maristas, que prevé un par de incorporaciones antes del final del mercado estival. Mientras se esperan refuerzos y se cierran las etapas de la ferrolana y de Sofía Arcos, quien fue una pieza indispensable para lograr el ansiado ascenso a Challenge, el combinado coruñés se centra en retener el talento que ya tiene en casa.

La renovación de jugadoras insignia como Eugenia Filgueira, la capitana, o Raquel Botana, formada en las categorías inferiores hasta alcanzar el primer equipo, es fundamental para mantener la identidad coruñesa que Fernando Buendía (también renovado) pretende implantar en su vestuario. Además, la continuidad de Nuria Ríos como una de las directoras de juego está confirmada y, en los próximos días, se espera que gente como Josefina Zeballos, Brenda Fontana, Ana Jiménez o Nevena Dimitrijevic prolonguen su vínculo con el equipo colegial.