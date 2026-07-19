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Hockey sobre patines

Nil Cervera, ex del Liceo, presentado con el Sporting de Portugal: «Llegar aquí es cumplir un objetivo, me identifico con el carácter del club»

El defensa catalán aseguró en su primera toma de contacto con la entidad lusa que haber jugado dos años en A Coruña le ha hecho «madurar y crecer a nivel personal»

Nil Cervera, en su presentación con el Sporting de Portugal.

Nil Cervera, en su presentación con el Sporting de Portugal. / SCP

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Sara Gallego

A Coruña

Nil Cervera ya posa como nuevo jugador del Sporting de Portugal. El jugador catalán seguirá vistiendo de verde y blanco, pero cambia la camiseta del Liceo que ha defendido en los últimos dos cursos por la del conjunto luso, en la que dará sus primeros pasos en el hockey sobre patines portugués. «He trabajado a lo largo de los años para llegar a un club así, es lo que siempre he querido y estoy cumpliendo un objetivo», aseguró el zaguero español en su primer día.

La salida de Riazor

La escuadra que dirige Edo Bosch ha hecho un esfuerzo económico por hacerse con los servicios de uno de los jugadores más prometedores en su generación. Con 22 años, y tras dos temporadas curtiéndose a las órdenes de Juan Copa en el Palacio de los Deportes de Riazor después de despuntar en el Igualada, Cervera da el salto previo pago de su cláusula de rescisión a la entidad coruñesa. Nil había renovado su vínculo de manera automática con el club colegial, por lo que su coste se incrementó a partir del 31 de enero de este mismo año. Al Sporting, una de las entidades con más músculo financiero del mundo, no le importó. Abonó el importe y lo fichó para aumentar el nivel competitivo del actual campeón del mundo.

En su primera campaña en el Liceo, Cervera firmó 29 tantos en 50 encuentros. En la segunda, 20 dianas en 52 choques. Un balance más que positivo para un jugador que se acostumbró a desatascar momentos difíciles con sus lanzamientos lejanos, pero, sobre todo, destacó por su carácter aguerrido y su intensidad en la retaguardia. En sus primeras declaraciones en Lisboa, el jugador catalán admitió que sus dos años en el Liceo le han ayudado a «madurar y crecer» personalmente.

Adaptación y encaje

Ese carácter ha sido, precisamente, uno de los factores que le ha llevado a inclinarse por la oferta portuguesa. «Los valores del Sporting siempre me han gustado mucho. Es un club que se identifica mucho con mi carácter, con la forma de trabajar que a mí me gusta, y creo que es una buena opción», reconoció Cervera, que espera adaptarse «fácilmente» al día a día y al cambio de idioma.

Pedro Gil y Nil Cervera se dan la mano en la presentación del jugador en Portugal.

Pedro Gil y Nil Cervera se dan la mano en la presentación del jugador en Portugal. / SCP

El exjugador Pedro Gil, actual coordinador de hockey sobre patines en el club, destacó que Cervera es el «perfil ideal» que buscaba la entidad verdiblanca y considera que «aportará muchas cosas buenas» a la escuadra de Edo Bosch.

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En Lisboa, Cervera coincidirá con el exliceísta Facu Bridgey compartirá vestuario con estrellas de talla mundial, como Alessandro Verona, Nolito Romero o Danilo Rampulla.

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