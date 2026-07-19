El vallista coruñés Mauro Seguín se corona en el Europeo sub 18 de atletismo

El coruñés Mauro Seguín puso su nombre en el mapa de joyas del atletismo español al firmar hace dos semanas la segunda mejor marca nacional en los 400 metros vallas de un atleta de categoría sub 18. Los 50.51 segundos que necesitó para proclamarse campeón de España le otorgaron la vitola de favorito para el Campeonato de Europa de Rueti (Italia), que disputó este fin de semana. Y el deportista de 16 años del Marineda Atlético no falló. Se proclamó campeón de Europa con una marca de 50.62 en un duelo mano a mano con su compañero de selección, Tristán Luño. Tres centésimas favorecieron al coruñés, que apunta alto de cara al futuro.

"Viajo con expectativas y ganas de defender el liderato. Estoy tranquilo, consciente de que soy capaz de hacer lo que hago en los entrenamientos. Habrá muy buenos atletas y siempre hay gente que sorprende. Se trata de ir tranquilo, pero con el nivel de tensión justo", reconoció Mauro Seguín a LA OPINIÓN esta semana. Sin dar la victoria por segura, el campeón de España se presentó en Italia con la mejor marca europea del año. Y no le fallaron las piernas para traducir el cronómetro en presea.

Voló sobre el tartán de Rueti superando las vallas para llevarse un triunfo de mucho mérito en la final. Es su primer año en la categoría sub 18, tiene menos edad que muchos de sus competidores y consiguió una marca suficiente para asegurarse el oro. Seguín pisa fuerte y mostró que sabe competir bajo presión para imponerse ante los mejores vallistas de su categoría en el Viejo Continente.

Éxito coruñés

Seguín terminó primero en un doblete español que compartió con Tristán Luño. "Lo mejor de este campeonato ha sido poder llegar con él a la meta. Los dos nos miramos, nos abrazamos. Nos sentimos muy unidos. Aparte de ser rivales en la pista, lo que más me gusta es la amistad fuera", reconoció a los micrófonos de la Real Federación Española de Atletismo tras terminar la carrera. El atleta coruñés del Marineda Atlético agradeció a su familia, sus amigos y su entrenador el apoyo recibido para poder alcanzar estos éxitos. Por delante tiene un porvenir que invita al optimismo.

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