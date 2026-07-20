Lukas Uleckas, el experto en rebotes que refuerza la identidad del Leyma Coruña

El mercado de fichajes del Leyma Básquet Coruña avanza lento, pero seguro. Después de apuntalar la dirección de juego con la llegada de Alonzo Verge y de fortalecer la pintura con el regreso de Karlis Silins, el conjunto naranja hizo oficial la semana pasada la llegada de Lukas Uleckas para reforzar su juego exterior.

Destacado tanto como alero o como alapívot, la verdadera fortaleza del lituano está bajo los aros. En la última campaña, en la que compitió en las filas del Juventus Utenus en la liga de su país, se consolidó como un reboteador de muchos quilates. Promedió 6,33 capturas (1,4 en ataque y 4,9 en defensa) en un total de 40 encuentros, lo que lo situó en la cuarta posición del ranking nacional al término del torneo y el play off. Uleckas, además, firmó el récord individual de la temporada con 15 recuperaciones en el triunfo de su equipo frente al Neptunas (102-91).

Por encima de la media naranja

Si algo se cansó de repetir, una y otra vez, Carles Marco en su primera campaña en el banquillo del Coliseum fue que el rebote —especialmente el defensivo— era un factor clave para el baloncesto que quería practicar el Leyma Coruña. Recoger balones bajo el aro permitió al cuadro naranja correr, ser vertical y proponer un juego dinámico con el que machacó durante buena parte de la temporada a sus rivales. En ese contexto, Lukas Uleckas encaja como un guante en el estilo coruñés.

Las estadísticas del lituano superan los números que firmó la plantilla del ascenso. El mejor del curso 2025-26 en A Coruña fue Abdou Thiam, que no continúa a las órdenes del técnico catalán, pero que capturó una media de 5,2 balones sueltos en 39 partidos. Le siguió Diop, con 5,05 y un duelo más. Los dos pívots senegaleses fueron, además, los únicos jugadores del Leyma que superaron la barrera de las 200 capturas (204 y 202, respectivamente). Uleckas, en Lituania, se hizo con 253 entre la liga regular y la fase por el título.

En la primera y única —hasta el momento— etapa de la entidad coruñesa en ACB, los números de sus mejores reboteadores tampoco superan a los que ha firmado el nuevo alero en su última campaña, la mejor de su carrera en ese registro. Goran Huskic destacó, de largo, como el especialista bajo los aros con un promedio de 5,1 por duelo. Por detrás, Beqa Burjanadze (4,6) y Augusto Lima (4,4).

Máximo nivel

El principal reto de Uleckas será adaptar sus condiciones a la elevada exigencia de la ACB. El listón de la liga lituana, pese a ser una máxima categoría, dista del que se exhibe sobre la pista cada fin de semana en la competición española. La temporada pasada, destacaron en capturas Tryggvi Hlinason (Surne Bilbao, 6,81), Luka Bozic (Covirán Granada, 6,56) y Ethan Happ (San Pablo Burgos, 6,52). De mantener unos números similares a los de su último curso, el alero lituano sería el cuarto mejor reboteador de la competición y el primero en recuperaciones defensivas.