Nevena Dimitrijevic seguirá siendo el compás de Maristas en la Liga Challenge

El baloncesto de Sparking Truth Maristas seguirá latiendo al ritmo que marque Nevena Dimitrijevic. La jugadora serbia cumplirá su tercera temporada en las filas colegiales después de haber alcanzado el gran objetivo, tanto personal como colectivo, de situar a la entidad coruñesa en la Liga Challenge.

«Llevo ya muchos años en España. Es un país en donde me gustaría acabar mi carrera. Maristas es el club donde me siento yo misma. Entonces, no sé si es donde voy a terminar mi carrera, pero me gustaría, la verdad. ¿Y por qué no llevarlo a lo más alto?», aseguró el pasado verano la jugadora en LA OPINIÓN. «Hasta que Dimitrijevic quiera jugar, Maristas es su casa. Como si son siete u ocho temporadas más», añadió entonces su técnico, Fer Buendía. Por el momento, pisará el parqué herculino un curso más, después de haber sido fundamental para lograr el ascenso.

Nevena Dimitrijevic arma un ataque de Maristas en el duelo del ascenso frente al GEiEG / Iago Lopez

Su última temporada

Hablar de Dimitrijevic es hablar del compás de Maristas. La base balcánica dirige, acelera y pausa el ritmo de juego en función de las necesidades que detecta en cada momento del encuentro. Es la prolongación de Buendía dentro de la cancha y así lo demuestran sus guarismos. El curso pasado, fue la jugadora que más minutos disputó, lideró el apartado de asistencias, estuvo en el podio de máximas anotadoras tras Josefina Zeballos y Brenda Fontana y entró en el top 5 de capturas de rebotes. En total, un promedio de 10,7 puntos, 4 rebotes, 3,6 asistencias y 13,7 de valoración para cerrar otra campaña brillante en la escuadra colegial.

«Nev es mucho más que una jugadora clave en nuestros esquemas; es una coruñesa de adopción que siente estos colores como propios. Su magia en la pista y su compromiso fuera de ella la han convertido en una referente absoluta para nuestra afición y en un espejo para toda nuestra cantera. Es un orgullo que siga siendo parte fundamental de este proyecto», indica Maristas en sus redes sociales junto al anuncio de su continuidad.

Los deberes de la dirección deportiva

El acuerdo con Dimitrijevic se suma a los alcanzados con Eugenia Filgueira, Nuria Ríosy Raquel Botana para continuar una nueva temporada en las filas coruñesas. También seguirá Fer Buendía en el banquillo, como capitán del barco colegial. En contrapartida, han salido Sofía Arcos y Sonia Bra. Por delante, la secretaría técnica del club tiene como reto retener el talento ya instalado en A Coruña, como Ana Jiménez, Josefina Zeballos o Brenda Fontana y realizar alguna incorporación que eleve las prestaciones de la plantilla para asumir el gran desafío de defender su puesto en el segundo peldaño del baloncesto nacional.