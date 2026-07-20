La regata Rías Altas toma las aguas de A Coruña a partir de este jueves

Entre el jueves 23 y el domingo 26 de julio, la bahía coruñesa acogerá la LIII edición de la regata Rías Altas, uno de los eventos indispensables del calendario deportivo estival en la ciudad. La prueba es la más longeva de todas las que organiza el Real Club Náutico de A Coruña y esta semana volverá a tomar el mar para consolidarse como una de las citas de vela por etapas más exigentes del norte de España. La competición está orientada a embarcaciones de tipo crucero y, tras navegar en aguas herculinas, pondrá rumbo a Viveiro, Cariño y Cedeira.

La alcaldesa, Inés Rey, que estuvo en la presentación del evento este mismo lunes junto al edil de Deportes, Manuel Vázquez, aseguro que la regata Rías Altas tiene la capacidad de actuar como «motor de amistad y hermandad» entre los municipios de toda Galicia. La regidora coruñesa también destacó que el elevado nivel deportivo es «sinónimo de prestigio» en el calendario gallego y que sitúa a la prueba como «una referencia para las personas amantes de la vela» en la región.

Buena relación con el Real Club Náutico

Rey aprovechó el evento para demostrar el apoyo del Concello a la nueva directiva del Real Club Náutico, encabezada por el presidente, Jaime Araujo, así como para exponer la voluntad del ejecutivo local de reforzar las líneas de colaboración entre María Pita y la entidad, como ya sucede a través del programa Coruña no Mar. «Esta iniciativa se creó, precisamente, para poner en valor de uno de los patrimonios más valiosos de la ciudad: nuestras aguas. Es, además, un programa que sustenta nuestro objetivo de promover los hábitos saludables entre la población. En el futuro, queremos seguir consolidándolo y acercándolo a disciplinas deportivas en el medio marino a personas de todas las edades, con una perspectiva integradora», apuntó la alcaldesa.

Además, la regidora municipal abrió las puertas a la colaboración entre el Concello y el Náutico de cara al próximo centenario de la institución deportiva, que se celebrará en el año 2027. «Será una gran oportunidad para valorar su dimensión: la de una entidad centenaria que no solo ha visto crecer a campeonas olímpicas como Sofía Toro, sino que lleva desde sus inicios formando personas. Porque el deporte, más allá de los resultados, es saber disfrutar de un proceso que también es un entrenamiento para el resto de la vida», concluyó.