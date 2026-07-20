Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así fue la celebración en A Coruña tras la victoria de España en el MundialEl retroceso del tren A Coruña - SantiagoLa librería con libros hasta el techoLas causas de los accidentes de tráfico en A CoruñaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Escalada

El rocódromo de Riazor abre sus puertas este viernes para celebrar el Día de los Abuelos

AMI y la Fundación Emalcsa organizan una jornada de escalada para toda la familia: "Queremos favorecer la convivencia, la inclusión y la creación de vínculos familiares a través de la práctica deportiva"

Un escalador en el rocódromo de Riazor.

Un escalador en el rocódromo de Riazor. / CARLOS PARDELLAS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sara Gallego

A Coruña

El viernes 24 de julio, el rocódromo de Riazor se viste de gala para una cita diferente. La instalación coruñesa acoge una actividad especial y única, orientada a fomentar la escalada inclusiva e intergeneracional con motivo del Día Internacional de los Abuelos, que se celebrará dos días después, el domingo 26. La jornada está organizada por la Agrupación de Montañeiro Independentes (AMI) y la fundación Emalcsa dentro del marco de la XII Convocatoria de Deporte Inclusivo. El acceso es gratuito —vía inscripción previa— y está destinada a públicos de todas las edades, a partir de los cinco años.

Metas y propuestas

El objetivo de la iniciativa no es otro que abrir las puertas de la escalada a todo el mundo. Está dirigida, principalmente, a abuelos y abuelas para que asistan acompañados de sus nietos, pero cualquier persona puede participar y sumarse a la causa para disfrutar del deporte. El encuentro, sin coste, pretende "favorecer la convivencia, la inclusión y la creación de vínculos familiares a través de la práctica deportiva". Mariquiña Castiñeira, coordinadora de AMI, asegura que es una "oportunidad para acercarse a esta disciplina deportiva en un ambiente de cooperación y acompañamiento".

El evento se relaciona, además, con el envejecimiento activo, al ofrecer a las personas mayores una propuesta de actividad física que podrán realizar en compañía de sus seres queridos. "El rocódromo es un espacio de encuentro entre distintas generaciones. Queremos demostrar que, con los apoyos adecuados, todo el mundo puede encontrar su lugar en la escalada", resalta Mariquiña Castiñeira.

No es la primera vez que AMI ejecuta eventos de este tipo, que acercan la escalada a diferentes colectivos o grupos sociales. El pasado mes de diciembre, sin ir más lejos, también llenó el rocódromo coruñés con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con usuarios de la ONCE, Aspronaga, la Fundación Adcor, Aspace o la Fundación Amador de Castro, muchos de ellos habituales ya en las actividades mensuales de la Agrupación.

Noticias relacionadas y más

Horarios y organización

Para facilitar el desarrollo seguro y ordenado de la jornada, la actividad se dividirá en tres turnos. Cada persona podrá participar solamente en uno de ellos. El número de plazas es limitado, por lo que, para poder acudir, es obligatorio inscribirse previamente en el número de teléfono 667967227. La jornada comenzará a las 10.00 horas y pondrá el punto y final a las 14.00.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. (0) 2-2 (2) | Así te contamos el último partido de la final de la OK Liga en el que el Liceo perdió el título en la tanda de penaltis
  2. 2-1 | Igualada - Liceo, en directo hoy: cuarto partido de la Final de la OK Liga en vivo | Gol de Nil Cervera
  3. Liceo-Igualada: El cielo antes que el fuego
  4. Igualada-Liceo: La dulce reválida que puede valer una OK Liga
  5. El Liceo confirma las salidas de cuatro jugadores tras perder la final de la OK Liga
  6. El Liceo completa el rompecabezas: Edu Lamas, Franco Platero y Eloi Martínez cierran la plantilla 2026-27
  7. Nuevo ciclo en el Liceo: Edu Lamas por César Carballeira y reconstrucción parcial de una base sólida
  8. César Carballeira se despide del Liceo: «Me voy con el orgullo de haber defendido este escudo hasta el último día»

El rocódromo de Riazor abre sus puertas este viernes para celebrar el Día de los Abuelos

El vallista coruñés Mauro Seguín se corona en el Europeo sub 18 de atletismo

El vallista coruñés Mauro Seguín se corona en el Europeo sub 18 de atletismo

Carles Marco, medalla de Bronce con España en el Europeo Sub 20

Carles Marco, medalla de Bronce con España en el Europeo Sub 20

Maristas y Sonia Bra separan sus caminos tras el ascenso a la Liga Challenge

Nil Cervera, ex del Liceo, presentado con el Sporting de Portugal: «Llegar aquí es cumplir un objetivo, me identifico con el carácter del club»

El 5 Coruña refuerza su apuesta por la base en su año de consolidación en Segunda B: «Sigue el 95% de la plantilla, la identidad pesa más que los euros»

El CRAT asegura la continuidad de la chilena Chía Alfaro

Lukas Uleckas refuerza el juego exterior del Leyma Coruña en ACB

Lukas Uleckas refuerza el juego exterior del Leyma Coruña en ACB
Tracking Pixel Contents