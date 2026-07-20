El rocódromo de Riazor abre sus puertas este viernes para celebrar el Día de los Abuelos

El viernes 24 de julio, el rocódromo de Riazor se viste de gala para una cita diferente. La instalación coruñesa acoge una actividad especial y única, orientada a fomentar la escalada inclusiva e intergeneracional con motivo del Día Internacional de los Abuelos, que se celebrará dos días después, el domingo 26. La jornada está organizada por la Agrupación de Montañeiro Independentes (AMI) y la fundación Emalcsa dentro del marco de la XII Convocatoria de Deporte Inclusivo. El acceso es gratuito —vía inscripción previa— y está destinada a públicos de todas las edades, a partir de los cinco años.

Metas y propuestas

El objetivo de la iniciativa no es otro que abrir las puertas de la escalada a todo el mundo. Está dirigida, principalmente, a abuelos y abuelas para que asistan acompañados de sus nietos, pero cualquier persona puede participar y sumarse a la causa para disfrutar del deporte. El encuentro, sin coste, pretende "favorecer la convivencia, la inclusión y la creación de vínculos familiares a través de la práctica deportiva". Mariquiña Castiñeira, coordinadora de AMI, asegura que es una "oportunidad para acercarse a esta disciplina deportiva en un ambiente de cooperación y acompañamiento".

El evento se relaciona, además, con el envejecimiento activo, al ofrecer a las personas mayores una propuesta de actividad física que podrán realizar en compañía de sus seres queridos. "El rocódromo es un espacio de encuentro entre distintas generaciones. Queremos demostrar que, con los apoyos adecuados, todo el mundo puede encontrar su lugar en la escalada", resalta Mariquiña Castiñeira.

No es la primera vez que AMI ejecuta eventos de este tipo, que acercan la escalada a diferentes colectivos o grupos sociales. El pasado mes de diciembre, sin ir más lejos, también llenó el rocódromo coruñés con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con usuarios de la ONCE, Aspronaga, la Fundación Adcor, Aspace o la Fundación Amador de Castro, muchos de ellos habituales ya en las actividades mensuales de la Agrupación.

Horarios y organización

Para facilitar el desarrollo seguro y ordenado de la jornada, la actividad se dividirá en tres turnos. Cada persona podrá participar solamente en uno de ellos. El número de plazas es limitado, por lo que, para poder acudir, es obligatorio inscribirse previamente en el número de teléfono 667967227. La jornada comenzará a las 10.00 horas y pondrá el punto y final a las 14.00.