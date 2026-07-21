Ana Jiménez renueva su vínculo con Maristas y jugará en la Liga Challenge

El Sparking Truth Maristas completa poco a poco su álbum de cromos para la campaña 2026-27. Con las únicas bajas confirmadas, al menos hasta el momento, de Sofía Arcos y Sonia Bra, la entidad coruñesa asumirá su nueva etapa en la Liga Challenge con la mayoría del núcleo duro de la plantilla en A Coruña. Primero fue la renovación de Fernando Buendía a los mandos del proyecto y, después, las de la capitana, Eugenia Filgueira, junto a Nuria Ríos, Raquel Botana o Nevena Dimitrijevic. Este martes, le ha tocado el turno a Ana Jiménez, que jugará por tercera campaña consecutiva en el pabellón colegial.

La escolta malagueña Ana Jiménez supera a una rival del Lleida. / Iago Lopez

Trayectoria y méritos

Ana Jiménez desembarcó en Maristas durante el verano de 2024 tras haberse formado en Unicaja y despuntado en La Salle, con quien, precisamente, ya jugó en la Liga Challenge. En su primera campaña fue importante en los planes de Fer Buendía, pero terminó de consagrarse como jugadora indispensable en la segunda.

La escolta malagueña terminó la última temporada en el podio colectivo de rebotes y como una de las máximas asistentes del equipo. En total, un promedio de 8,3 puntos, 5,3 capturas, 2 asistencias y 10,08 de valoración en 27 partidos. Y, a mayores, una gran especialidad: los tapones. A lo largo del curso, impidió 21 canastas rivales de manera directa, la que más en el equipo.

Más allá del juego

Pero, al margen de los números y las estadísticas, el peso de Jiménez en Maristas destaca especialmente en el apartado emocional. En el vestuario, es una de las piezas más valoradas y respetadas y ha aprendido a ganarse el cariño de la afición a base de trabajo y liderazgo sobre el parqué. «En poco tiempo, Ana se ha convertido en el alma de este grupo. Su energía inagotable, su compromiso absoluto y esa capacidad única para sumar tanto en la pista como en el vestuario la han hecho indispensable para todos nosotros», expresa Maristas en un comunicado en sus redes sociales.

La jugadora, a su vez, agradece siempre que puede el cariño de la gente y trata de devolvérselo, dentro y fuera de la cancha. «La afición, que es lo mejor que tenemos, estaría encantada de ver al equipo en Liga Challenge y se lo merecerían, porque están siempre al pie del cañón», afirmó la malagueña en LA OPINIÓN antes de luchar por el ascenso. Finalmente, Maristas y A Coruña lograron el objetivo. Y Ana Jiménez seguirá un año más defendiendo su camiseta para poder disfrutarlo.