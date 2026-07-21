A Coruña recibe a Diego Sánchez Rojo, el primer árbitro gallego en un Mundial

Mientras España asimila la segunda estrella que ya luce en su escudo tras ganar el pasado domingo la final del Mundial contra Argentina, A Coruña recibió este martes a su particular héroe en la cita futbolística de Estados Unidos, Canadá y México. El linier coruñés Diego Sánchez Rojo participó este martes en un recibimiento oficial en el Ayuntamiento, donde se reconoció su labor nada más regresar del Norteamérica. Fue el primer árbitro de la ciudad y de Galicia en acudir como colegiado a un Mundial en casi un siglo de historia de la competición.

Sánchez Rojo lleva cuatro años como juez de línea en Primera División. Este verano integró el cuarteto arbitral español en el Mundial con Alejandro Hernández, como principal; José Enrique Naranjo, como asistente y Carlos del Cerro, como responsable del VAR. Debutó como mundialista en el duelo de fase de grupos entre Brasil y Haití en Filadelfia. Se impusieron los cariocas 3-0 en el que fue su segundo partido en esta edición de la Copa del Mundo.

Recibimiento a linier coruñés

Diego Sánchez participó este martes en un recibimiento en el que estuvo presente la alcaldesa, Inés Rey, y el concejal de Deportes, Manuel Vázquez. Entregó a los representantes del Gobierno local una camiseta de árbitro mundialista enmarcada. "Es un orgullo ver a un coruñés poner bien alto el nombre de nuestra ciudad en citas internacionales como el Mundial, que nos tuvo a todos conteniendo el aliento hasta hace muy poco y ahora es un motivo de alegría para millones de personas", destacó la alcaldesa sobre la labor del linier de A Coruña.

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La regidora resaltó el papel fundamental del colectivo arbitral al hacer "cumplir las reglas" y mantener el partido dentro de "los límites de la deportividad y la competencia justa". "Figuras como la de Diego pueden servir de inspiración. Es un ejemplo de que, a través del deporte, también se pueden transmitir valores", añadió Inés Rey. El colegiado seguirá la próxima temporada como linier en los estadios de la máxima categoría, a la que regresa el Deportivo después de ocho temporadas.