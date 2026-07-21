El Palencia, segundo rival para la pretemporada del Leyma Coruña

Agosto aparece en el horizonte del Leyma Básquet Coruña como un mes cada vez más ocupado. El conjunto naranja comienza a definir su pretemporada y a deshojar la margarita de oponentes a los que se enfrentará en su camino de preparación para la Liga ACB. Primero será el Obradoiro, en Vilagarcía, el martes 25. Y, apenas cuatro días después, el sábado 29, los pupilos de Carles Marco harán las maletas rumbo a Castilla y León para verse las caras con el Palencia en La Caldera (20.30 horas).

La escuadra que dirige Natxo Lezkano es bien conocida en A Coruña. El pasado curso en Primera FEB, se midieron en tres ocasiones, con dos triunfos naranjas y uno morado. Durante el verano, el Palencia ha asegurado la continuidad de algunas piezas determinantes en su juego, como Tobías Borg, Álvaro Muñoz, Josip Vrankic o Ingus Jakovics, ex del Leyma. Además, ha incorporado talento que brilló a lo largo de la liga en la campaña 2025-26, como Spencer Littleson (Hestia Menorca) o Tanor Ngom (Inveready Guipuzkoa).

Precedentes recientes

Pensar en el Palencia es pensar en la Final Four de ascenso que desembocó en el regreso naranja a la máxima categoría. El cuadro palentino fue el primer rival del fin de semana, en semifinales, y claudicó sobre el parqué coruñés después de una exhibición personal de Caio Pacheco e Ilimane Diop para resucitar al equipo en el tercer cuarto (92-81). La victoria, trabajada y forjada a base de carácter, fue la antesala del agónico partido frente al Estudiantes. La previa a la felicidad absoluta en el Coliseum.

Antes de eso, se habían desafiado dos veces más en la campaña regular. La primera vez, también en A Coruña, la moneda salió cara para el Leyma. En otro choque físico y directo, en el que nadie escatimó ningún contacto, los hombres de Marco se impusieron por coraje (82-75) y por el liderazgo en ataque de Joe Cremo y, de nuevo, un Caio Pacheco al que le encantan “los momentos calientes”.

El equipo de Lezkano, sin embargo, se cobró la revancha en el peor momento para los intereses naranjas. En Palencia, los locales sonrojaron a un Leyma más humano que nunca, sin carácter y despojado de la identidad guerrera que lo colocó en lo más alto buena parte de la competición. Cayó sin tapujos (99-87) en el peor partido de la temporada, que, además, inició un momento titubeante que se confirmó con las derrotas frente al Obradoiro y el Fuenlabrada un par de jornadas después. Fue, también, la última aparición hasta el momento de Dino Radoncic con la zamarra coruñesa, antes de tener que alejarse de las pistas por una trombosis venosa.

Más allá del ascenso de la escuadra naranja, y pese al aire veraniego del encuentro, el cara a cara promete igualdad y tensión. Una prueba exigente para un Leyma que, a partir de septiembre, volverá a forjarse entre los mejores equipos del país para defender su plaza en la élite.