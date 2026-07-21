El verano en el que Galicia también ganó un Mundial: «El resto del mundo se va a acordar de nosotras por un tiempo»

La ciudad de Waterford (Irlanda) quedará para siempre grabada en letras de oro en la historia del deporte gallego. Allí, a la par que la selección española de Luis de la Fuente bordaba la segunda estrella en su camiseta roja, la selección gallega de fútbol gaélico levantó tres de los cuatro títulos que disputó en los World Games 2026. O, lo que es lo mismo, Galicia se proclamó campeona del Mundo.

La selección gallega acudió con cuatro equipos a la cita irlandesa: dos femeninos y dos masculinos (Galicia A y B, en ambos casos). Los conjuntos A compitieron en la Primera División, donde los dos conquistaron la Copa Shield, y la escuadra B femenina se proclamó campeona del mundo de Segunda División con autoridad. Solo el combinado B masculino regresó de vacío, tras ser apeado a penaltis en los cuartos de final. Entre las vencedoras, A Coruña estuvo representada por un grupo de cinco jugadoras de Fillas de Breogán —Eva Lago, Sara López, Vanesa Puente, Leti Zapata y Aldara Montero—, mientras Bruno López representó al cuadro masculino.

Sara López, Leti Zapata, Bruno López, Aldara Montero, Vanesa Puente y Eva Lago, la representación de Fillos de Breogán en el Mundial. / Cedida

Un Mundial a las vitrinas

«Cada vez que alguien me decía que era campeona del mundo, lloraba». Ha pasado casi una semana, pero a Aldara Montero todavía no se le ha pasado la emoción de haber conquistado la mayor competición internacional por primera vez. Natural de Ponteareas (Pontevedra), defiende la camiseta de Fillas de Breogán en A Coruña durante la temporada regular y la cita irlandesa supuso para ella su primera experiencia en un gran torneo de gaélico. «Una siempre va queriendo ganarlo todo, pero es difícil. Se recompensó todo el esfuerzo y el trabajo que hubo detrás. El resto de equipos tenían más recursos que nosotras, más fichas, más campos, mejores condiciones... Estar a ese mismo nivel es muy guay», reconoce la jugadora.

La sensación de disputar por primera vez una Copa del Mundo se equipara, para Aldara, a cuando iba de pequeña «a la clase de los mayores». «Todo el mundo juega maravillosamente bien», reconoce, al tiempo que confiesa que el equipo iba «nervioso» por lo que podía encontrarse sobre el césped, ya que solo cuatro jugadoras de la expedición habían disputado algún torneo similar con anterioridad. Pese a la inexperiencia general, Galicia B cumplió con creces. Terminó en la primera posición la liguilla inaugural, donde solo perdió contra San Francisco, y pasó directamente a semifinales como recompensa por ser líder del grupo. En la penúltima ronda, doblegó a Canadá B (15-1) en la antesala de la gran victoria del fin de semana, de nuevo frente a San Francisco (12-4).

Aldara Montero, con el dorsal 17, posa con Galicia B antes de un partido en Irlanda. / Cedida

Galicia A levanta la Copa Shield

La selección A, más veterana y encuadrada entre la élite mundial, no tuvo tanta suerte, pero tampoco regresó de vacío. Terminó la fase de grupos en la mitad inferior de su cuadro, un desenlace «agridulce» que enmendó conquistando la Copa Shield. Y eso que comenzaron con buen pie, tumbando a una Francia que, a la postre, sería quien levantase el título. «Fue algo increíble, no hubo muchos equipos que puedan decir que le ganaron a las campeonas», señala una Eva Lago que vivió su cuarto Mundial con la camiseta de Galicia. «Ha sido uno de los torneos que más he disfrutado. Jugamos en Primera División, el grupo más difícil, y no esperaba que fuésemos a competir tan bien», reconoce.

Pese a los esfuerzos, el cuadro gallego se quedó a un puesto de jugar por el gran título y tuvo que competir por la Copa Shield. Lejos de desanimarse, levantaron la cabeza y arrasaron hasta proclamarse campeonas tras dejar por el camino a Middle East y Canadá. «Fue un poco amargo quedarnos tan cerca del grupo final, pero volver con una Copa y ser sextas del mundo son palabras mayores», admite Lago.

Eva Lago trata de robar un balón durante el transcurso de un encuentro contra Francia, la campeona. / Cedida

El equipo masculino A vivió una trayectoria paralela al femenino y también engrosó su palmarés con la Shield. Al final, tres trofeos de cuatro posibles en un fin de semana redondo para el deporte autonómico. «Dejamos a Galicia en lo más alto, el resto del mundo se va a acordar de nosotros por un tiempo. Cada vez somos más conocidos y eso es bueno, quiere decir que estamos trabajando bien y que vamos por el camino correcto», analiza la futbolista de Fillas de Breogán. «Ya estamos pensando a tope en el Mundial de 2029», bromea.

Sus trayectorias

Mientras Eva cumple una década enfundada en una camiseta de fútbol gaélico y se ha curtido en Mundiales desde 2016, Aldara da sus primeros pasos en la disciplina. Su contacto inicial con el deporte le llegó en el colegio, pero no fue hasta que se trasladó a la UDC para estudiar arquitectura que se enganchó de verdad. En su tercer curso sobre el césped, ya sabe lo que es conquistar una Copa del Mundo en su primera gran experiencia representando a Galicia. «Espero que estos títulos llamen la atención y atraigan a más gente hacia nuestro deporte. Que vean que se viaja, se compite y se pasa bien. Y que se puede llegar a la selección gallega, que siendo de aquí es todo un orgullo», reflexiona Eva, que desea que los éxitos impulsen el desarrollo de la disciplina.

«Se habla de la selección española de fútbol, pero la gallega de gaélico le hace frente», bromea Aldara, en referencia al Mundial conquistado por la escuadra de Luis de la Fuente. «Por lo menos tuvimos ahí a Borja Iglesias, que representó a toda Galicia», concuerda Eva.