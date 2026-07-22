El coruñés Carlos Martínez se retira de la selección española de baloncesto 3x3

Carlos Martínez se retira de la selección española de baloncesto 3x3. El jugador coruñés confirmó su adiós al combinado nacional tras 41 internacionalidades, que le valieron para convertirse, el año pasado, en campeón del mundo. Fue uno de los pioneros y referentes de una modalidad que crece a pasos agigantados desde que entró en el programa olímpico en Tokio 2020.

El jugador coruñés Carlos Martínez pasó por la cantera del Básquet Coruña y se marchó a la del Baskonia, equipo con el que llegó a debutar en la Liga ACB y en la Euroliga. Se labró una carrera como profesional en LEB Oro, en las filas del Oviedo, el Clavijo y el propio Leyma, en el que disputó dos campañas entre 2018 y 2020. Tras la pandemia se alejó del baloncesto tradicional y encontró en la modalidad de 3x3 un nuevo espacio donde enamorarse de nuevo del deporte.

El salto a baloncesto 3x3

Con la selección española picó piedra en una disciplina emergente, que cada vez atrajo más miradas tras su estreno en los Juegos Olímpicos. No fue un camino sencillo e incluso el propio Carlos se quedó a las puertas de París 2024. Perdió el preolímpico de una disciplina en la que España, con su equipo femenino, consiguió una medalla de plata.

El premio mayor a la constancia llegó hace poco más de un año, en el Mundial que se disputó en Ulan Bator (Mongolia). Carlos Martínez formó el equipo de España junto a Diego de Blas, Guim Expósito e Iván Aurrecoechea. Y no desentonó en una competición que terminó en lo más alto del podio. "Es más que un sueño, no estaba ni en los mejores pronósticos. España tiene dos oros en 5x5 y, ahora, uno en 3x3. Ser parte de ello es un sueño", reiteró en una entrevista en LA OPINIÓN tras proclamarse campeón del mundo en Mongolia.

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El listado de éxitos siguió en los últimos meses. Se colgó la medalla de plata en la Champions Cup de Bangkok (Tailandia) y se clasificó con España para el preolímpico de Los Ángeles 2028. 41 internacionalidades después, además de brillar en la liga suiza y el Valencia, el jugador coruñés cierra su etapa en una selección absoluta en la que puso varias de sus primeras piedras.