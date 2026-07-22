El coruñés Gonzalo Santa Cruz ficha por ElPozo Murcia

El pívot coruñés Gonzalo Santa Cruz es nuevo jugador de ElPozo Murcia. El goleador formado en las categorías inferiores del 5 Coruñadebutó la temporada pasada con la selección española absoluta tras brillar en las filas de O Parrulo Ferrol. Ahora, con 22 años y tras ofrecer un gran rendimiento en liga y en el equipo nacional, se incorpora a uno de los equipos más potentes del fútbol sala español, subcampeón la pasada temporada. Firma por cuatro temporadas, hasta 2030. Disputará la próxima edición de la Champions y apunta a consagrarse como una de las referencias ofensivas de la selección.

Gonzalo Santa Cruz dio sus primeras patadas a un balón en la actividad de fútbol sala del Liceo. Probó también el fútbol en campo. En su adolescencia, al incorporarse al 5 Coruña, se decantó por el 40x20. Llegó a participar en el campeonato de España con el conjunto rojillo y llamó la atención del Betis, que lo sumó a su cantera. Hace dos años, O Parrulo le dio la oportunidad de asentarse en la máxima categoría. "Yo nunca me había planteado vivir del fútbol sala hasta que fui a esa Copa de España. Jugué sin ningún objetivo de que me mirase un equipo grande", rememoró Santa Cruz en una entrevista en LA OPINIÓN.

Debut en la selección

El pívot coruñés de 22 años firmó el curso pasado unas cifras que le consagraron como un goleador de presente y futuro en el fútbol sala español. Anotó 13 goles en liga, un registro que le valió su primera convocatoria con la selección absoluta. Participó en un par de amistosos contra Finlandia tras haber sido ya un referente en las categorías inferiores del combinado nacional.

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Ahora, Santa Cruz aterriza en un ElPozo Murcia consagrado entre los grandes clubes del fútbol sala español. El curso pasado terminó segundo en la liga regular y alcanzó la final del play off, donde cayó a manos del Barcelona. Los murcianos parten de nuevo como uno de los contendientes a la corona. Este año, la liga adopta un formato de apertura y clausura. Participarán, además, en una nueva edición de la Champions League. Será la primera experiencia continental para el jugador coruñés, que sigue dando pasos hacia la cima.