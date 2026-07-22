El Leyma Coruña cambia su proveedor de camisetas: Bordisport reemplaza a PlayGround Stars

El Leyma Coruña no renunciará a sus colores tras el ascenso a la Liga ACB, pero sí cambiará la marca que diseña sus equipaciones. El club confirmó este miércoles que Bordisport será la nueva marca a cargo del material técnico para la próxima temporada, en la que buscará la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español. La firma portuguesa reemplaza a PlayGround Stars, que acompañó al conjunto coruñés durante las dos últimas campañas, en la élite y en Primera FEB. La entidad avanza que en las próximas semanas se habilitará la tienda física y en línea con nuevo material y las equipaciones que lucirá en su segunda aventura en la mejor liga nacional de Europa.

El baloncesto coruñés ascendió a la Liga ACB por primera vez con un diseño de rayas blancas y naranjas confeccionado por la italiana Macron. Pasa su estreno en la élite, firmó con la marca PlayGround Stars, que diseñó una equipación con patrones similares y agregó toques azulados en los hombros y en los costados. La empresa lusa se encargó de confeccionar el resto del material deportivo para jugadores, cuerpo técnico y merchandising para la afición.

Brandon Taylor, con la camiseta del Leyma Coruña de PlayGround Stars en la temporada 2024-25. / ACB

No cambió el proveedor tras caer a Primera FEB hace poco más de un año. PlayGround Stars presentó un nuevo diseño en el que el naranja ganó el protagonismo total sobre unos hombros que mantuvieron el toque azulado y algunos detalles menores en blanco. Confeccionó, también, una segunda piel azul oscura con amarillo en el reverso, como homenaje a los colores con los que el Básquet Coruña nació hace 30 años, conocido entonces como el Sondeos del Norte.

Bordisport en el Leyma Coruña

Cierra la etapa de PlayGround Stars y abre, ahora, la de Bordisport. La nueva firma, también originaria del país vecino, viste a numerosos clubes de diferentes deportes en Portugal, como la sección de baloncesto del Porto. En Galicia ya ha confeccionado el material técnico del COB o el Baxi Ferrol. Ahora, se une al Leyma Coruña para dar forma a su piel en la segunda aventura naranja en la ACB.

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El club confirmó que en los próximos días se pondrá a la venta de forma física y digital el nuevo merchandising. Próximamente, también se presentarán las nuevas equipaciones del equipo para la temporada que se avecina.