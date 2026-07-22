Qué es la Liga U y por qué el Leyma Coruña no participa en ella tras subir a la ACB

El Leyma Coruña tiene ya asegurada su plaza en la próxima temporada de la Liga ACB al ser admitido la semana pasada en la asamblea general de la Asociación de Clubes de Baloncesto. El conjunto naranja se enfoca ahora en completar un plantel que ya cuenta con nueve jugadores y tiene pendientes al menos tres incorporaciones más. El proyecto busca, en su segunda experiencia en la máxima categoría, asentarse y echar raíces en la élite del baloncesto español. Con las prioridades claras, el proyecto coruñés renunció a competir en la Liga U, una de las novedades respecto a su primer paso por la Liga Endesa.

El verano pasado, ya con el Leyma Coruña preparando su proyecto tras el descenso a Primera FEB, la ACB y la Federación Española de Baloncesto (FEB) presentaron una competición organizada de forma conjunta y apoyada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para atraer al talento joven de las canteras nacionales. Nació, así, la Liga U, una competición para jugadores sub 22 que trató de evitar la fuga de joyas del Viejo Continente, cada vez más atraídas por las ofertas de las universidades de Estados Unidos, que condicionan, incluso, la confección de las plantillas de la máxima categoría por los jugadores cupo.

Todos los clubes de la ACB tienen derecho a inscribirse en ella y presentar una plantilla a modo de filial, aunque no están obligados a hacerlo. La temporada pasada, la inaugural de esta competición, solo 15 de los 18 miembros de la Liga Endesa tuvieron representación en la Liga U. Renunciaron a ella el Baskonia, el Andorra y el Breogán. Se organizó en una fase regular de dos grupos y un play off final en el que se proclamó campeón el Real Madrid. En esta segunda campaña serán 14 los participantes. Pierden su plaza el Gran Canaria y el Granada, tras el descenso de sus clubes a Primera FEB, y se suma el Obradoiro, recién ascendido. El Leyma, no obstante, decidió abstenerse.

Los motivos del Leyma

El presidente del Básquet Coruña, Pablo de Amallo, ya confirmó en una entrevista en LA OPINIÓN el pasado mes de junio la intención de renunciar a la plaza en la Liga U. "El club este año se va a centrar en consolidar al equipo en la Liga ACB. No vamos a meternos con los sub 22. Primero, porque es un esfuerzo presupuestario muy grande. Es una liga que está muy bien para los equipos grandes, que tienen canteras muy formadas y les puede resultar más o menos sencillo", defendió el dirigente del conjunto naranja.

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Explicó que para salir a competir en esa liga, tendrían que "fichar a otros clubes" y acudir al mercado para completar su plantel. "Para nosotros no es viable presupuestariamente. El Consejo Superior de Deportes subvenciona una parte, pero no los salarios, que es el grueso", expuso Pablo de Amallo. El club coruñés suma más de 700 canteranos en sus equipos de base y apunta a continuar con su filosofía de expandir la pasión por el baloncesto en la ciudad. Sin contar al Xiria y su condición de equipo vinculado, su filial sénior milita en Segunda División masculina de Galicia.