El proyecto redondo del OAR Coruña: Nueve fichajes para soñar con el ascenso a la Liga Asobal

Están todos los que son y son todos los que estarán. El Attica 21 Hotels OAR Coruña terminó la temporada pasada con la certeza de haber cuajado un regreso inmejorable a la División de Honor Plata y con la ambición necesaria para no caer en el conformismo. La entidad coruñesa, una de las más antiguas del balonmano español, pronosticó un proyecto que mezcla las bases sólidas del equipo del año pasado con refuerzos de entidad llamados a elevar el techo competitivo. Nando González ya tiene su plantilla cerrada. La pretemporada arrancará el 3 de agosto, con la ilusión de competir por una plaza de ascenso a la Liga Asobal.

Reúne este OAR muchos de los factores de éxito para componer su proyecto. Aunque eleva sus ambiciones, no renuncia a los jugadores que abrieron el camino en las últimas temporadas. Confirmó las renovaciones de pilares como Diego Martínez, Pablo Moral, Diogo Freitas, Álex Conde y el guardameta Israel Marín, que vivieron el ascenso de Primera Nacional a Plata. También siguen varios de los jugadores capitales incorporados el curso pasado, ya en la segunda categoría nacional, como el portero Mile Mijuskovic, Álex Malid, Álex Chan o Javi Rodríguez, que se incorporó a mitad de temporada. Rubén Sánchez, lesionado de gravedad a mitad del pasado curso, sigue vinculado al club como entrenador de la cantera, mientras se recupera y se estudiará su incorporación a la plantilla cuando esté preparado para volver a las pistas.

Los fichajes del OAR

La clave del éxito pasa por retener a jugadores diferenciales del curso pasado, pero también por acertar en el mercado de fichajes. El perfil para reforzar todas las posiciones es claro: jugadores con experiencia en Asobal y en Plata, con bagaje en clubes potentes y, a poder ser, con conexión con la ciudad. Cumplen esos tres requisitos Ángel Iglesias y Gonzalo Carró. El primero llega procedente del Novás, que en 2025 lo cedió al OAR exclusivamente para disputar la fase de ascenso. Es canterano oarista y jugó en la máxima categoría. El segundo, también coruñés, procede del Nava, con el que jugó el curso pasado en la élite y visitó San Francisco Javier en la Copa del Rey.

Ángel Iglesias ejecuta un lanzamiento con el OAR en 2025. / Casteleiro/Roller Agencia

El resto de refuerzos confirman la ambición de este curso. Mario López llega desde el US Créteil francés, donde jugó en las dos primeras categorías del país galo. Es un extremo derecho con capacidad anotadora que también ha mostrado sus virtudes en Asobal con el Benidorm. Del Nava, como Carró, aterriza Lilian Pasquet, otro lateral derecho contrastado al más alto nivel. El prometedor Xabi Barreto, hijo del exportero del Bidasoa Javier Barreto, procede del Horneo Eón Alicante, también en la máxima categoría. Aporta talento, desparpajo y cifras goleadoras.

Nacho Valles, Sergio Tobes, Jacob Díaz y el brasileño Macapá, todos con actuaciones resaltadas en División de Honor Plata el curso pasado, completan las caras nuevas de un equipo con profundidad de banquillo que buscará encaramarse a los seis primeros puestos de la tabla.

Inicio de la pretemporada

El equipo coruñés regresará al trabajo el próximo 3 de agosto. Comenzará a preparar una temporada ilusionante que iniciará de forma oficial a finales de septiembre. Visitará en la primera jornada la pista del Dólmenes Antequera. Su primer partido en San Francisco Javier será una semana más tarde, contra el Anaitasuna.

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Culminará la liga también a domicilio, en el pabellón del Confía Base Oviedo. Por el camino, volverá a compartir categoría con un equipo gallego, el Cisne pontevedrés. El Cangas salvó su plaza en Asobal al final del curso pasado y el Novás se quedó a las puertas del ascenso desde Primera Nacional.