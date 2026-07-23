Baloncesto | Liga ACB
El Leyma Coruña refuerza su juego interior con el fichaje de George Conditt IV
El club despide a Ilimane Diop, uno de los jugadores del ascenso a ACB
El regreso a ACB del Leyma Coruña ya va teniendo todas las piezas sobre el tablero. El club naranja ha anunciado un refuerzo de altura para su juego interior del pivot George Conditt IV. Nacido en Chicago en el año 2000, es un jugador de 2,11 metros que tiene experiencia con la selección de Puerto Rico, con la que ha jugado la Copa del Mundo de 2023 y los Juegos Olímpicos de París en 2024. El club también ha despedido a Ilimane Diop en esa misma posición minutos antes de este anuncio. "Siempre serás parte de esta familia", expresó el Leyma en sus redes sociales. De esta forma ya son 10 los jugadores confirmados para la próxima temporada, por lo que quedarían dos o tres piezas por anunciar.
Su último equipo antes de recalar en A Coruña fue el Gigantes de Carolina de Puerto Rico con el que promedió 9,1 puntos, 8,3 rebotes y 1,5 asistencias. La temporada anterior fue su primera en España, donde jugó en el Gran Canaria de ACB con 7,4 puntos y 4,1 rebotes de media. Ocupará plaza de extracomunitario.
Conditt jugó en los Cyclones de la universidad de Iowa State de la NCAA, el torneo universitario norteamericano, durante cuatro años. Fue en la liga 2021-2022 cuando debutó profesionalmente en los Gigantes de Carolina de Puerto Rico, tras lo cual dio el salto al baloncesto europeo en las filas del Promitheas Patras griego, donde también compitió en la EuroCup. También formó una temporada, la 23-24, de los Rip City Remix de la G-League, club afiliado a los Portland Trail Blazers, donde fue nombrado mejor defensor de la liga.
"George es un pívot con capacidad para jugar en el poste bajo, rebotear, intimidar y correr la pista. Se adapta al estilo de juego del equipo, con enfoque de jugador de bloqueo directo y continuaciones del roll, buenas finalizaciones cerca de canasta y un poste bajo solvente", explica el Leyma Coruña en un comunicado.
Una pieza más
Con Conditt IV son ya cuatro los fichajes del Leyma Coruña para su regreso a ACB tras la llegada de Lukas Uleckas, Alonzo Verge y a Karlis Silins. El club naranja, que tras el ascenso anunció la continuidad de Carles Marco en el banquillo, cuenta ahora mismo con diez jugadores en el plantel. Además de los fichajes, la dirección deportiva que encabeza Charly Uzal ha firmado las renovaciones de Dino Radoncic, Caio Pacheco, Guillem Jou, Dídac Cuevas, Paul Jorgensen y Jacobo Díaz.
En el apartado de salidas, Abdou Thiam, Mus Barro, Joe Cremo, Danilo Brnovic, Strahinja Micovic y Macachi Braz siguen sus caminos lejos de A Coruña, a los que se suma desde este jueves Ilimane Diop.
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