La Travesía Costa Oleiros tendrá lugar este domingo en Santa Cristina

La XI Travesía Costa Oleiros, una de las pruebas de natación en aguas abiertas de referencia en Galicia, se celebrará este domingo 26 de julio en aguas oleirenses con salida y llegada en la playa de Santa Cristina, una decisión que, según la organización, permitirá «la participación tanto de deportistas habituales de estas travesías en aguas abiertas como de personas que se inician en esta modalidad». La prueba se desarrollará en dos recorridos adaptados a diferentes niveles de experiencia: uno de 3.000 metros, con salida a las 11:00 horas, y otro de 1.000 metros, con pistoletazo a las 12:00.